افتتاح أول متجر لمجموعة beIN في الأردن

الدوحة – في إطار التزامها الدائم بالتواصل مع عملائها وتوسيع وجودها في الأسواق الأقليمية والعالمية، قامت beIN MEDIA GROUP ، المجموعة العالمية الرائدة في مجال الرياضة والترفيه والإعلام، بافتتاح أول متجر beIN رسمياً في العاصمة الأردنية عمان.

وسعياً لتلبية كافة احتياجات المشاهدين والمشتركين في الأردن، يوفر متجر beIN الجديد للزبائن تجربة فريدة بوجود موظفين مميزين جاهزين لتقديم المساعدة من خلال الإجابة على الأسئلة والاستفسارات، بالإضافة إلى تقديم الاقتراحات حول أفضل الباقات والعروض المتاحة في السوق.

يقدم متجر beIN الأول من نوعه في الأردن، خدماته خلال أيام الأسبوع في العبدلي مول الواقع بمنطقة بوليفارد العبدلي. ويعمل المتجر من السبت الى الخميس من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 10 مساء، وأيام الجمعة من الساعة 2 ظهراً إلى الساعة 10 مساء.

وقال حمد الجابر، مدير المبيعات الإقليمية beIN الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “نحن متحمسون للغاية لافتتاح أول متجر لنا في عمان، الأردن. إن التزام مجموعة beIN الإعلامية بالتواصل مع قاعدة عملائها في الأردن وتوسيع وجودها في هذا السوق الإقليمي المهم هو أولوية قصوى. إن مشتركينا ومشاهدينا في الأردن هم أساس عملنا وجعلهم أقرب إلى عالم beIN هو فرصة مميزة لنا جميعًا”.

مع وجود 22 متجراً في 7 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تهدف مجموعة beIN الإعلامية إلى زيادة عدد المتاجر، الأمر الذي يمنح جمهورها العربي سهولة الوصول إلى خدمة عملاء beIN المتميزة وإلى الحصول على أفضل محتوى عالمي وجودة بث غير مسبوقة.

وتعمل مجموعة beIN الإعلامية على تلبية متطلبات ملايين المشتركين في جميع أنحاء العالم، من خلال تقديم تغطية حصرية وشاملة لجميع البطولات الرياضية الشهيرة عالميًا من خلال شبكتها الرياضية الرائدة beIN SPORTS. وتشمل المسابقات والبطولات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وبطولة الأمم الأوروبية UEFA Euro 2020، وكأس العالم وكأس العالم للأندية، بالإضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الأسباني والدوري الايطالي والدوري الفرنسي ودوري أبطال آسيا ودوري أبطال أفريقيا، والرابطة الوطنية لكرة السلة NBA، والتنس، وغير ذلك الكثير.

وتتيح باقة beIN الترفيهية الواسعة للمشتركين حصرية مشاهدة قنوات مثل beIN MOVIES و beIN SERIES و beIN DRAMA و FOX MOVIES و FOX و Star Movies بالإضافة إلى قنوات الطبخ مثل beIN GOURMET و FATAFEAT وقنوات الأطفال JeemTV و Baraem و Cartoon Network و beJunior وغير ذلك الكثير.

تعمل مجموعة beIN في 43 دولة حول العالم من بينها 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث يتابع محبوها البث على أعلى مستوى من الجودة، وبرامجها ذات المستوى العالمي، ويستمتعون بمشاهده لا مثيل له. وتبث المجموعة قنواتها عبر الأقمار الصناعية بدقة 4K و Full HDوهي متاحة أيضاً على الموبايل والأجهزة اللوحية والكمبيوتر وغيرها من الأجهزة المنزلية عبر خدمة beIN CONNECT.