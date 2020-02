افتتاح أول متحف باراليمبي في طوكيو – فيديو

مدريد – تفتتح اللجنة الباراليمبية الدولية آواخر العام الحالي في طوكيو أول متحف باراليمبي تستعرض فيه كيف تطورت الحركة الأوليمبية من فعالية لـ16 من قدامى الحرب الجرحى عام 1948 إلى ثالث أكبر حدث رياضي هذا العام.

The world's first Paralympic Museum is coming to #Tokyo2020! 🙌

Tokyo will welcome an incredible exhibition detailing the history and evolution of a games that has grown to become the third biggest sporting event in the world!

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) February 7, 2020