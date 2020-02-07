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افتتاح أول متحف باراليمبي في طوكيو – فيديو

منذ 26 دقيقة

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مدريد –  تفتتح اللجنة الباراليمبية الدولية آواخر العام الحالي في طوكيو أول متحف باراليمبي تستعرض فيه كيف تطورت الحركة الأوليمبية من فعالية لـ16 من قدامى الحرب الجرحى عام 1948 إلى ثالث أكبر حدث رياضي هذا العام.

وسيفتح المتحف أبوابه من 25آب (أغسطس) وحتى آواخر أيلول ( سبتمبر) القادمين وسيصطحب الزائر في جولة عبر تطور عدة رياضات وتاريخ الرياضيين الذين ساهموا في تغيير نظرة العالم لأصحاب الإعاقة.

وتأتي فكرة افتتاح هذا المتحف ليتزامن مع الألعاب الباراليمبية الصيفية 2020 التي تقام من 25 أغسطس وحتى 6 سبتمبر في طوكيو.

وعن هذا المتحف، الذي سيقع في حي نيهونباشي، المركز المالي والتجاري لطوكيو، قال رئيس اللجنة الباراليمبية الدولية أندرو بارسونز “في ظل استمرار نمو الألعاب الباراليمبية، بات من الضروري أن نسجل تاريخها وكيفت تطورت في فترة زمنية قصيرة نسبيا”.

وتابع “نحن واثقون من أن المتحف سيكون نقطة جذب وسيخلق المزيد من الحماس والاهتمام بالألعاب الباراليمبية”.

وبدأت الحركة الباراليمبية عام 1948 عبر عالم الاعصاب الالماني السير لودفيج جوتمان في بريطانيا بهدف إعادة تأهيل المحاربين القدامي الذين اصيبوا خلال الحرب العالمية الثانية. – (إفي)

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