افتتاح البطولة العربية للجودو في الاردن

عمان – الغد – افتتحت مساء أمس السبت البطولة العربية للجودو، لمختلف الفئات العمرية والتي ينظمها الاتحاد الأردني للجودو في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.

وتشهد البطولة مشاركة لاعبين ولاعبات يمثلون 13 دولة عربية هي : الكويت ، الإمارات ، البحرين ، السعودية ، قطر ، اليمن ، سوريا ، لبنان ، فلسطين ، مصر ، الجزائر ، المغرب ، بالإضافة إلى الأردن البلد المضيف.

وكانت البطولة قد انطلقت يوم الجمعة بمنافسات الكاتا، حيث حصل المنتخب الوطني على ميدالية ذهبية وميداليتين برونزيتين، وتوج الثنائي زكريا الهياجنة ومحمود السعودي بذهبية فئة كاتامي نوكاتا وضمن نفس الفئة حصل اللاعبان بلال عيال سلمان وأحمد الخوالدة على الميدالية البرونزية، فيما نال اللاعبان ليث ثابت وأحمد الخوالدة على برونزية فئة ناجي نوكاتا.

وجاءت النتائج على النحو التالي:

الرجال – وزن تحت 60 كغم :

المركز الأول : علي محسن (اليمن)

المركز الثاني : سليمان الرفاعي (سورية)

المركز الثالث : غيث عيال سلمان (الأردن)

المركز الثالث (مكرر) : عمر خضير (الكويت)

وزن تحت 66 كغم :

المركز الأول : عبدالرحمن بوسحية (المغرب)

المركز الثاني : مؤمن محفوض (سورية)

المركز الثالث : معاذ عيال سلمان (الأردن)

المركز الثالث (مكرر) : أحمد طه ياسين (الكويت)

وزن تحت 73 كغم :

المركز الأول : عبدالرحمن محمد (مصر)

المركز الثاني : زكريا الزاوية (المغرب)

المركز الثالث : مهند شام (سورية)

المركز الثالث (مكرر) : أحمد سالم (اليمن)

وزن تحت 90 كغم :

المركز الأول : محمد قاسم (سوريا)

المركز الثاني : معن الشرمان (الأردن)

المركز الثالث : إبراهيم خلف (الأردن)

المركز الثالث (مكرر) : حمزة العبدلاوي (المغرب)

وزن فوق 90 كغم :

المركز الأول : علي حسين (الأردن)

المركز الثاني : حارب عبدالرحمن (الإمارات)

المركز الثالث : أسامة سليمان (الأردن)

السيدات .. وزن تحت 52 كغم :

المركز الأول : صالحة البادي (قطر)

المركز الثاني : نورة وشاح (الأردن)

وزن تحت 57 كغم :

المركز الأول : حنان سلوم (سوريا)

المركز الثاني : سلسبيل (الأردن)