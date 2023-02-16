افتتاح الجسر الرئيسي الثاني ضمن مشروع تقاطع الارسال السبت

أعلنت وزارة الاشغال العامة والإسكان بالتعاون مع مديرية الامن العام عن افتتاح الجسر الرئيسي الثاني ضمن مشروع تقاطع الارسال البالغ طوله 476 متر للسير القادم من المقابلين / شارع الحرية باتجاه طريق المطار وناعور يوم السبت المقبل.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إن تحويلة الارسال الرئيسية القائمة سيتم اغلاقها لإكمال منطقة الربط على شارع الحرية وستكون حركة السير للقادم من شارع الحرية باتجاه طريق المطار وناعور من خلال الجسر اما حركة السير القادم من طريق المطار جسر ناعور باتجاه شارع الحرية ستكون من خلال الجسر الذي تم افتتاحه سابقاً مروراً من طريق مؤسسة المتقاعدين العسكريين وكلية تدريب عمان كخيار رئيسي او سلوك الطريق المحاذي لمديرية الامن العام باتجاه جامعة البتراء كخيار بديل، واما حركة السير للقادم من طريق المطار وجسر ناعور والرجوع سيكون من خلال طرق الخدمة للجسر الرئيسي الذي تم افتتاحه سابقاً من خلال فتحة التفاف للرجوع الى شارع القدس للاتجاه الاخر.

وبينت الوزارة أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت بلغت 99%، وسيتم استكمال الأعمال النهائية في المشروع وافتتاحه رسميا خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأشارت إلى أن الأعمال في المشروع شملت انشاء تقاطع من أربع مستويات مكون من جسر خرساني بطول 650 متر للسير القادم من عمان باتجاه شارع المطار والبحر الميت على شارع القدس بالاتجاهين وجسر خرساني بطول 476 متر للسير القادم من شارع الحرية باتجاه طريق المطار ونفق بطول 130 متر ضمن اربع مسارب وفي كلا الاتجاهين وطرق رئيسية وجدران خرسانية ساندة للممر السفلي وإعادة تأهيل الطرق المحيطة بالكامل بالإضافة الى انشاء الأرصفة وأنظمة تصريف مياه الامطار واعمال الانارة وكافة اعمال السلامة العامة وفق اعلى المعايير العالمية المتبعة.

ودعت المواطنين سالكي الطريق إلى التقييد بتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام.