افتتاح الجناح الأردني المشارك بمعرض الخليج الغذائي

افتتح سفير الأردن لدى دولة الإمارات العربية المتحدة نصار الحباشنة، جناح المملكة المشارك بمعرض الخليج الغذائي (جلفود 2023) المتخصص في الأغذية وتكنولوجيا الغذاء والمقامة بمدينة دبي.

ويضم الجناح الأردني المقام على مساحة 722 مترا، وتنظمه جمعية المصدرين الأردنيين، 31 شركة محلية متخصصة بقطاعات منتجات الحليب والألبان والبهارات والقهوة والعصائر واللحوم والدواجن والآيس كريم والشوكولاتة والحلويات.

وحضر افتتاح الجناح الأردني رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير وممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان ورئيس غرفة صناعة الزرقاء فارس حمودة.

وحسب بيان للجمعية اليوم الاثنين، جال السفير الحباشنة على الشركات المشاركة، وأبدى إعجابه بالمستوى المتميز الذي حققته الصناعة الأردنية وبخاصة الغذائية مؤكدا أن المشاركة بالمعرض تشكل فرصة مهمة للشركات الأردنية لتسويق منتجاتها وفتح أسواق جديدة أمامها.

بدوره قال رئيس جميعة المصدرين الأردنيين أحمد الخضري إن تنظيم مشاركة الأردن المستمرة بمعرض “جلفود”، تأتي بهدف تمكين الصادرات الصناعية والترويج لقطاع المنتجات الغذائية الذي حقق نجاحات كبيرة ووصل لأسواق عالمية عديدة.

وأضاف، أن الشركات الصناعية الأردنية تسعى عبر مشاركتها في المعرض إلى استكشاف الفرص التجارية والتصديرية والاستثمارية، وتبادل الخبرات مع المشاركين، مشيرا إلى أن المعرض يشكل منصة حيوية لإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف أسواق دول العالم.

وأكد الخضري أهمية تواجد الشركات الأردنية بهذا المعرض من أجل بناء شراكات لمواجهة تحديات الأمن الغذائي واختلال سلاسل التوريد عالميا بالإضافة إلى المساهمة بجعل المملكة مركزا إقليما للأمن الغذائي بالمنطقة من خلال استقطاب الشركات العالمية وإقامة المشاريع.

وبين الخضري أن معرض “جلفود” الذي تشارك فيه الجمعية للمرة 19 على التوالي يتيح فرصة أمام الشركات الصناعية الأردنية للقاء مشترين وموزعين جدد، وعقد شراكات واعدة وتوقيع صفقات وطلبات شراء لمختلف الأسواق.

وأكد الخضري أن الصناعة الأردنية خصوصا الغذائية منها شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية من حيث الجودة والسعر المنافس بدليل وصولها إلى 144 سوقا حول العالم.

وأوضح الخضري أن الصادرات الصناعية الأردنية تعد مفتاحا للنمو الاقتصادي للمملكة وزيادة الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل للأردنيين وتعزيز احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية واستقطاب استثمارات جديدة.

وقال مدير عام الجمعية حليم أبو رحمة إن معرض الخليج الغذائي يعد حدثا مهما وأحد أبرز فعاليات قطاع الغذاء على مستوى المنطقة والعالم حيث تشارك فيه آلاف الشركات العالمية، ويتم على هامشه عقد صفقات تجارية كبيرة.

ولفت أبو رحمة إلى أن العديد من الشركات الأردنية استطاعت من خلال مشاركاتها السابقة بالمعرض الدخول إلى أسواق إقليمية وعالمية مبينا أن الجمعية تحرص على المشاركة بهذا المعرض منذ العام 2004.

وأوضح أبو رحمة أن جمعية المصدرين ستواصل خلال العام الحالي مساعدة الشركات الأردنية على دخول العديد من الأسواق التصديرية لتشمل كندا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا ودول مجلس الخليج العربي من خلال عدة معارض ستشارك فيها بالإضافة إلى المشاركة المستمرة بمعرض الخليج الغذائي.

يشار إلى أن الجمعية التي تأسست عام 1988، تسعى لدعم تصدير منتوجات وخدمات القطاع الصناعي وتنفيذ النشاطات الهادفة لتنمية صادرات المملكة، والمشاركة في المعارض الدولية، وعقد ندوات وحلقات نقاشية متخصصة لتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم.