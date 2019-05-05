افتتاح الجناح الأردني المشارك بمعرض سيال

عمان- الغد- افتتحت سفيرة المملكة في كندا ريما علاء الدين مساء امس الجناح الأردني المشارك بمعرض سيال المقام بمدينة تورونتو والذي تنظمه جمعية المصدرين الأردنيين بدعم من برنامج التنافسية الأردني الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

واشادت السفيرة علاء الدين خلال افتتاحها الجناح الذي يشارك فيه 10 شركات متخصصة بالصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، بالجهود التي تبذلها جمعيه المصدرين الاردنيين لتعزيز التبادل التجاري بين الاردن وكندا وتوفير الفرص لدخول المنتجات الوطنيه للسوق الكندية، مبديه اعجابها بالمستوى المتقدم والجودة العالية التي حققتها الصناعة الاردنية وقدرتها على المنافسة بالسوق الكندية المهمة.

وبينت ان الأردن يعدّ شريكاً أساسياً لكندا وتربط البلدين علاقات تاريخية وطيدة بدأت منذ ستة عقود مضت وهما يسعيان لنشر وتوطيد قيم التعاطف والتسامح والاحترام المتبادل والعدل والتمسك بحقوق الإنسان.

واشارت السفيرة علاء الدين الى ان اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين تعتبر الاتفاقية الوحيدة التي أبرمتها كندا مع دول المنطقة وتتيح الفرصة الصحاب الاعمال كنديين الوصول إلى الأسواق الأردنية واستقطاب التجار.

بدوره، اشار رئيس الجمعية المهندس عمر ابو وشاح الى ان النشاطات المتعددة لترويج الصادرات الأردنية، التي تنظمها الجمعية بالاسواق الخارجية اسهمت بشكل كبير في تحقيق قصص نجاح خاصه في اسواق كندا والولايات المتحده الاميركيه ودبي.

واكد ابو وشاح ان الجمعية ستستمرفي مد يد العون للشركات الاردنيه من القطاعات الصناعيه المتعدده لمساعدتها في تحقيق النجاحات في الاسواق التصديريه، مثمنا الدعم للشركات الاردنيه من هيئه تشجيع الاستثمار وبرنامج التنافسية الأردني الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.