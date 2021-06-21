افتتاح الدورة التدريبية القومية بعنوان”تربية ملكات نحل العسل” باستخدام تقنية التدريب الالكتروني

عمان- الغد- عقدت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين و معهد جمعية النحالين التعاونية الدولي للتدريب امس الاحد الدورة التدريبية القومية بعنوان “تربية ملكات نحل العسل” بواسطة تقنية zoom بحضور مئات المشاركين من 12 دولة عربية ( اليمين ,المغرب , فلسطين, السودان , الامارات, السعودية,الكويت ,قطر , الجزائر, العراق , لبنان , سوريا, ومصر بالاضافة الى الاردن)

واكد المهندس محمد الطوالبة امين سر مجلس النقابة خلال كلمة له في افتتاح الدورة التدريبية القومية بحضور أ.د. أحمد بن عبدالله الخازم الغامدي المشرف العام على معهد جمعية النحالين التعاونية الدولي للتدريب والمهندسة فداء الروابدة رئيس المكتب الإقليمي للمشرق العربي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ان الدورة تهدف الى دعم إقامة مشاريع الانتاج الاحترافي لملكات نحل العسل من خلال التعرف على أهمية تربية وتلقيح الملكات والتعرف على انواع الخلايا وطرق الانتخاب,واهم المبادئ الاساسية لتربية الملكات والذكور ومعرفة أدوات تطعيم اليرقات وتقنيات التطعيم وتحديد نسبة قبول اليرقات ومحاور مهمة وعديدة اخرى.

وشدد الطوالبة على ان الدورة التدريبية تعزز مهارات ومعارف النحالين لمواكبة المستجدات والتطورات بما يعود تنمية قطاع النحل وزيادة إنتاج العسل وتقديم برامج تدريبية وإرشادية متميزة حسب الاحتياجات المهنية للنحالين .

ومن جانبها اكدت المهندسة فداء الروابدة رئيس المكتب الإقليمي للمشرق العربي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية,مندوب معالي الدكتور البروفسور آدم الدخيري مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية ان قطاع تربية نحل العسل، هو مورد اقتصادي هام، يعزز الأمن الغذائي كسلعة ذات قيمة تجارية عالية حيث تشير احصاءات المنظمة إلى انتاج العسل في الوطن العربي بلغ حوالي 30 ألف طن خلال العام 2017 وهو يشكل نحو 1.6% من الانتاج العالمي كما بلغ عدد خلايا النحل في الوطن العربي نحو 4.6 مليون خلية لنفس العام وهي تشكل نسبة 5 % من عدد الخلايا على المستوى العالمي.

وشدد الروابدة الى ان المنظمة أولت خلال السنوات الماضية إهتماما بالغاً لموضوع تربية نحل العسل وقدمت دعما للعديد من بلدانها الأعضاء لتنمية هذا القطاع، في مجالات بناء القدرات وتنفيذ مشاريع تربية نحل العسل لتنمية المرآة الريفية في عدد من الدول العربية.

ومن ناحيته شكر أ.د. أحمد بن عبدالله الخازم الغامدي المشرف العام على معهد جمعية النحالين التعاونية الدولي للتدريب نقابة المهندسين الزراعيين على التعاون الكبير مع المنظمة وطرح الدورات ذات الفائدة الكبيرة والتي تنعكس بالايجاب على الزراعة العربية والامن الغذائي .

وتعد هذه الدورة التي يقدمها المدرب الخبير ” احمد عرابي صالح عبود ” المستشار في جمعية النحالين التعاونية الدولي و تستمر لمدة خمسة ايام ثمرة لاتفاقية التعاون التي وقعتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية ونقابة المهندسين الزراعيين في الاردن لغايات تيسير وتنسيق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين النقابة والمنظمة, وتعزيز روح العمل المشترك والتنسيق والتعاون من خلال تبادل المعلومات والخبرات.