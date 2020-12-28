افتتاح الطريق الخلفي أمام الشاحنات والصهاريج في العقبة

العقبة- افتتح مدير اشغال محافظة العقبة المهندس رائد الخوالدة، اليوم الاثنين، طريق العقبة الخلفي، امام حركة السير والشاحنات والصهاريج.

وبين الخوالدة في تصريح صحفي، ان عطاء أعمال صيانة واعادة تأهيل الطريق الخلفي شملت المسرب المتجه الى الموانئ وبطول 15 كيلومترا.

واضاف ان قيمة العطاء وصلت الى 950 الف دينار ومدة التنفيذ 7 أشهر من قبل مقاول محلي، وبإشراف مديرية أشغال محافظة العقبة.

ويذكر ان الطريق الخلفي للعقبة يعد أكثر الطرق حيوية، كونه يربط الموانئ الأردنية بالعاصمة عمان ومختلف محافظات المملكة، إضافة إلى أنه يربط الاردن بالسعودية.

بترا