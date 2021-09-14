افتتاح الـ”Drive Thru” في ترخيص شمال عمان

عمّان – الغد – مندوبا عن مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة افتتح مساعد مدير الامن العام للقضائية العميد محمد طبيشات في قسم ترخيص شمال عمان اليوم محطة الترخيص من مركبتك (Drive Thru) والتي تمكن المواطنين من إتمام معاملات تجديد رخص اقتناء المركبات عبر مسارب خاصة ومن دون النزول من المركبة .

وأكد العميد طبيشات ان افتتاح هذه المسارات يشكل احد المشاريع الهادفة التي اطلقتها مديرية الأمن العام هذا العام لتطوير كافة مناحي الخدمات الأمنية ، حرصا منها على رفع مستوى الخدمة وتحسين الأداء والتخفيف على المواطنين ، حيث تعد جزءاً مهما من استراتيجية الأمن العام في التطوير والتحديث . مشيرا الى ان ادارة ترخيص السواقين والمركبات من الادارات الخدمية الهامة في مديرية الامن العام التي تقدم خدماتها من خلال اقسامها المنتشرة في كافة محافظات المملكة ،حيث شكل استحداث هذه الخدمة بتوجيهات من مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة خطوة جديدة من الانجازات لخدمة المواطنين .

يذكر ان مديرية الامن العام تعمل على توسيع نطاق وتحسين هذه الخدمة ونقلها الى باقي أقسام الترخيص في المملكة بما يسهل على المواطنين ويخفف عنهم ويختصر عليهم الوقت والجهد .