افتتاح المحطة الثالثة للطاقة الشمسية للضمان الاجتماعي في الرامة

الشونة الجنوبية- افتتحت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، خلود السقاف، اليوم الخميس، المحطة الثالثة من مشروع إنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمنطقة الرامة في لواء الشونة الجنوبية.

وقالت السقاف إن المحطة الشمسية الثالثة ستغذي فندقي انتركونتننتال/ العقبة، وهوليدي إن/ البحر الميت بالطاقة الكهربائية وبقدرة 5 ميجاواط، وبتكلفة 3.7 مليون دينار، كما وفرت المحطة أثناء مرحلة الإنشاء 100 فرصة عمل لمهندسين وعمال أردنيين.

وبينت أنه بتدشين هذه المحطة يكون الصندوق قد أنجز بشكل كامل مشروع إنشاء ثلاث محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بقدرة كلية للمشروع تبلغ 15 ميجاواط وبتكلفة إجمالية بلغت 17 مليون دينار، يستردها الصندوق خلال 3 سنوات، مع تحقيق وفر سنوي في نفقات للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بقيمة 5 مليون دينار، كما وفر المشروع أثناء مرحلة إنشاء المحطات 300 فرصة عمل لمهندسين وعمال أردنيين.

وأكدت السقاف أن أهمية هذا المشروع تتمثل بزيادة الميزة التنافسية لفنادق الضمان الاجتماعي الخمسة المستفيدة من هذه المحطات؛ لأنها ستوفر بشكل كبير في فاتورة الطاقة الكهربائية لهذه الفنادق، بالإضافة إلى تشغيل أنظمة زيادة كفاءة استخدام الطاقة، كما يعتبر المشروع الذي يغذي أيضاً مبنى وفروع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومبنى صندوق الاستثمار خطوة مهمة في الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والتحول للطاقة النظيفة.

وبدأ الصندوق بمشروع إنشاء محطات الطاقة الشمسية بداية العام 2020 عبر إنشاء المحطة الأولى التي جرى تدشينها في شهر تموز الماضي بمنطقة غور كبد التي تغذي فندق كراون بلازا / البحر الميت والمحطة الثانية في منطقة جريبا / محافظة الزرقاء والتي تم تدشينها في شهر شباط والتي تغذي مبنى وفروع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومبنى صندوق الاستثمار وفندق كراون بلازا / عمان.

جدير ذكره أن صندوق الاستثمار يمتلك استثمارات مباشرة وغير مباشرة في مجال توليد وتوزيع الكهرباء إضافة إلى عدد من مشاريع الطاقة المتجددة وبحجم استثمارات كلي يتجاوز 100 مليون دينار، ويمتلك الصندوق استثمارات في كل من شركات توليد الكهرباء المركزية، الكهرباء الأردنية، كهرباء المملكة، واستثمارات غير مباشرة في شركات توزيع الكهرباء، كهرباء محافظة إربد، محطة الزرقاء لتوليد الطاقة الكهربائية (محطة الحسين الحرارية) وعدد من مشاريع الطاقة الشمسية في المفرق ومعان.

وحضر حفل الافتتاح عدد من أعضاء مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومدراء الصندوق وممثلي الشركة الوطنية للتنمية السياحية والفنادق وشركة توزيع الكهرباء وممثلي ائتلاف مؤسسة أحمد بدوية وشركة فيلادلفيا للطاقة الشمسية المنفذ للمشروع والاستشاري شركة دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية (شاعر ومشاركوه).

بترا