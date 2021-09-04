افتتاح المركز الشامل للخدمات الحكومية بالكرك

هشال العضايلة

الكرك — افتتح وزير العدل الدكتور احمد الزيادات اليوم السبت مركز الشامل للخدمات الحكومية/فرع الكرك في مبنى قصر عدل الكرك.

واكد الزيادات ان الشامل للخدمات الحكومية/فرع الكرك هو المركز الثالث الذي أنشأته وزارة العدل بتمويل من مشروع سيادة القانون/ وكالة الانماء الامريكية حيث بادرت وزارة العدل بانشاء المركز الاول في منطقة العبدلي بجانب قصر عدل عمان وتم انشاء المركز الثاني في قصر عدل الزرقاء.

وبين ان هذه المراكز تقدم مجموعه من الخدمات تزيد عن (100) خدمة في مركز عمان و(70) خدمة في مركز الزرقاء و ( 65 ) خدمة في مركز الكرك.

واشار معالي وزير العدل الى ان فكرة انشاء المراكز الشاملة للخدمات الحكومية جاءت تنفيذاً لروئ جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيطها وتيسيرها.

وقد تم انشاء هذه المراكز بعد دراسة احصائية لعدد المعاملات التي يتم التراسل بشأنها بين المحاكم والدوائر التابعه لها والوزارات والمؤسسات الرسمية الاكثر صلة بالعمل القضائي والخدمات التي تقدمها وزارة العدل لتكون تحت سقف واحد ومجاور لقصور العدل بما ينعكس على توفير الوقت والجهد لمتلقي خدمات العدالة.

وحضر حفل الافتتاح عدد من اعيان ونواب محافظة الكرك وامين عام وزارة العدل ورئيس محكمة بداية الكرك وممثل عن نقابة المحامين.