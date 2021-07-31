افتتاح المسرح الحر الشبابي اليوم كأول مهرجان وجاهي في ظل الجائحة

عمان – الغد- تحتفل عمان السبت بأول مهرجان مسرحي وجاهي بعد توقف دام لأكثر من عام ونصف، نتيجة جائحة “كورونا” والتي على أثرها اغلقت المسارح وتوقفت العروض الوجاهية والتي اكتفها بعضها بالعرض عن طريق وسائل التواصل الأجتماعي “اون لاين”.

وينتظر الجمهور المسرحي بشغف حضور مهرجان ليالي المسرح الحر الشبابي الأردني والذي يعتبر امتداد للمهرجان الدولي والذي توقف العام الماضي بسبب ظروف “الوباء” ومنع السفر، غير أنه اكتفى بالعروض الشبابية المحلية “الغير المحلية”.

ويتميز هذا العام من المهرجان في عامه الشبابي الاردني الثاني، بالدمج بين العروض العربية التي هي ضيفة على الشباب الأردني وايضاً الحضور وجاهياً بـ 50% بحسب أوامر الدفاع وايضاً البث المباشر بعد نجاحه العام بشكل كبير.

وعبر الكثير من المسرحيين عن فرحتهم بعودة المهرجانات وجاهياً وخاصة الحر والذين اكدوا عبر “منشورات” لهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي ان الجمهور اشتاق ليعانق الخشبة وحضور عروض مسرحية تجدد تفكيره الذهني.

وبهذه المناسبة قالت مديرة المسار الشبابي في المهرجان الفنانة الأردنية رناد ثلجي، أن الاردن لديه طاقات شبابية مسرحية كبيرة وعلينا الوقوف وتبني هذه المواهب، حيث نعد الجمهور عشاق مهرجان الحر بتقديم عروض فريدة ومتميزة اختيرت بعناية من قبل لجنة المشاهدة المختصة، والتي راعت اعلى المقاييس في اختيار العروض المشاركة بطريقة مهنية ونزاهة.

وأكد المدير التنفيذي للمهرجان الفنان يزن ابو سليم أننا كمهرجان وكجمعية نقدم كل جهودنا للشباب المسرحي الأردني وذلك من خلال تشجيعهم وتقديم الجوائز لهم، وهذه الخطوة فريدة من نوعها في المهرجانات المسرحية الأردنية وتعتبر ثقة عالية بما يقدمه شبابنا المسرحي الأردني، أسوة بالمحترفين.

وكشف من جديد عن تقديم 5 جوائز وهي ذهبية الفنان ياسر المصري – المسرح الحر لأفضل ممثل وذهبية المسرح الحر لأفضل ممثلة وذهبية المسرح الحر لأفضل سينوغرافيا وذهبية المسرح الحر لأفضل اخراج وذهبية المسرح الحر لأفضل عرض مسرحي متكامل.

يذكر ان المهرجان تنظمه جمعية فرقة المسرح الحر والتي تأسست قبل 22 وعشرون عاما والتي تمارس عملها بشكل احترافي وتقدم انتاجات مسرحية سنوية الى جانب مشروع المهرجان وتسعى الى التنمية المستدامة ومد مشاريعها الى الاطراف وتقديم انتاجاتها المسرحية في مختلف مناطق المملكة وخصوصا المناطق النائية خارج المدن الرئيسية .