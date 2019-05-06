افتتاح الموقع الجديد لمركز خدمات “Orange” في الكرك

عمان – الغد – افتتح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس مثنى الغرايبة، والرئيس التنفيذي لـOrange الأردن تيري ماريني، الموقع الجديد لمركز خدمات مشتركي Orange الأردن في منطقة الثنية- محافظة الكرك، ليصبح المركز الجديد كجزء من شركة كريستل المتخصصة في إنشاء وإدارة مراكز الاتصال المتكاملة وخدمات التعاقد الخارجي، بحضور رئيس مجلس إدارة “كريستل” معالي أيمن هزاع المجالي ورئيسها التنفيذي رامز كاليس، والمدير التنفيذي للتسويق وخدمات الزبائن في Orange الأردن نائلة الداود.

ويقدم مركز خدمات مشتركي Orange الأردن في موقعه الجديد حلولاً وخدمات اتصالات متقدّمة ومتنوعة وذات قيمة مضافة، تلبي احتياجات زبائن الشركة في كافة محافظات المملكة.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس مثنى الغرايبة أن المشاريع التي يتم تنفيذها في المحافظات من قبل القطاع الخاص، ستُسهم وبشكل فاعل في دعم الجهود الحكومية الرامية إلى توظيف أبناء المحافظات في مناطقهم للتخفيف من نسب البطالة فيها.

وأثنى الوزير الغرايبة على الشراكة بين Orange الأردن وشركة “كريستل” وتوسعهم لتقديم حلول خدمات الاتصالات في المحافظات، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في خلق مزيد من فرص العمل فيها، ودون أن يضطر أبناء المحافظة للانتقال إلى عمّان لإيجاد فرص عمل.

وأكد أن وزارة الاتصالات ومن أجل دعم أبناء المحافظات فإنها تعمل حالياً على تحويل 80 محطة معرفة إلى حاضنات ومسرعات أعمال منتشرة في المحافظات خلال العامين 2019-2020، حيث بدأت الوزارة بتنفيذ المرحلة الأولى لتحويل 40 محطة خلال العام الحالي، وسيتم تمكين الشركات من استخدام هذه المحطات كمكاتب لها لتوظيف أبناء المحافظات.

من جانبه قال ماريني خلال الافتتاح إن Orange الأردن في إطار مساهمتها في تنمية المجتمعات المحلية وبما يتماشى مع أهداف الشركة بدعم فئة الشباب في نطاقات ومجالات مختلفة، تسعى لتوفير فرص عمل لأبناء محافظة الكرك من خلال المركز الجديد، مع التركيز على توظيف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 – 29 سنة، مضيفاً أن الشركة ستعمل على منح فرص عمل متكافئة في المركز لجميع فئات المجتمع، بما يضمن المساواة بين الجنسين، وشمول ذوي الاحتياجات الخاصة، لتعزز بذلك من دورها الذي تلعبه في المجتمع كشركة عالمية تعمل بروح محلية وتسعى للمساهمة في التخفيف من معدل البطالة بين أبناء المحافظات.

ومن جانبها قالت الداود، أن Orange الأردن تولي اهتماماً خاصاً بالمحافظات وبأبنائها الكرام، لهذا نفتتح اليوم مركز خدمات جديدا للمشتركين في منطقة الثنية في محافظة الكرك.

وكشركة عالمية بروح محلية، نأخذ دائماً بعين الاعتبار أهمية طرح فرص عمل مع التركيز على فئة الشباب للحد من البطالة بين أبناء المحافظات.

وقال كاليس إن إطلاق خدمات Orange الأردن من خلال شركة “كريستل” فرع الكرك ما هو إلا تجسيدا للعلاقة ما بين الشركتين لتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة وذلك تطبيق روئ جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم لتنمية المحافظات الأردنية.

وأضاف أن موقع شركة كريستل في محافظة الكرك قد تم تأسيسه منذ العام 2012 ومجهز بأحداث الوسائل لتقديم خدمات المشتركين وفق أعلى درجات الجودة وتطبيق جميع المعايير الدولية لإدارة مراكز الاتصال وبنفس المواصفات والمعايير العالمية التي تعتمدها الشركة في مركزها الرئيسي في عمان.

يذكر أنه قد تم في وقت سابق افتتاح الموقع الجديد لمركز خدمات مشتركي Orange الأردن كجزء من شركة كريستل في منطقة العبدلي/قرب دوار الداخلية، لتعزيز تواصلها وزيادة كفاءة إدارتها وعلاقاتها مع مشتركيها وتلبية احتياجاتها وتقديم العروض والخدمات التي تطرحها الشركة بشكل أكثر تميزا .