افتتاح النسخة الاولى من دورة الالعاب العالمية الشاطئية في الدوحة

عمان – الغد – افتتحت مساء أمس السبت منافسات النسخة الأولى من دورة الألعاب العالمية الشاطئية، والتي تستضيفها العاصمة القطرية “الدوحة” وتستمر حتى 16 تشرين الاول (أكتوبر) الحالي، حيث أقيم حفل الافتتاح في المدرج الروماني بالحي الثقافي (كتارا)، وتخلله إعلان الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة العليا المنظمة افتتاح البطولة رسمياً.

ويشارك في الدورة – التي ينظمها اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك) – أكثر من 1200 لاعباً ولاعبة يمثلون 97 دولة ويتنافسون في 14 رياضة هي : الأكواثلون وكرة السلة 3 في 3 وتسلق الصخور الصناعية وكرة اليد الشاطئية والكاراتيه والتزلج المظلي على الماء والتزلج اللوحي بالحدائق وكرة القدم الشاطئية وسباق السباحة في المياه المفتوحة لمسافة 5 كيلومترات والتنس الشاطئي والكرة الطائرة الشاطئية والتزلج اللوحي على الماء والمصارعة الشاطئية والقفز التزلجي على الماء.

ويمثل الأردن في هذه الدورة منتخبا الرجال والسيدات لكرة السلة 3×3، حيث نجحت كرة السلة الأردنية 3×3 في التأهل إلى النسخة الأولى من دورة الألعاب العالمية الشاطئية وذلك بعد احتلالها مراكز متقدمة قارياً وعالمياً بفضل الاهتمام بنشر اللعبة من قبل لجنة كرة السلة 3×3 على نطاق واسع، وإقامة العديد من البطولات المحلية، الأمر الذي ساهم في توسيع قاعدة اللعبة خلال فترة زمنية قصيرة.

وسيبدأ منتخب السيدات مشاركته في الدورة اليوم الأحد، حيث سيلتقي مع كل من روسيا وأميركا، فيما يبدأ منتخب الرجال مشاركته بعد غد الإثنين، حيث سيلتقي مع كل من منغوليا وأوكرانيا.