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افتتاح باب التسجيل لدورة التدريب الآسيوية للياقة البدنية

منذ ساعتين

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 عمان – الغد – تنظم الدائرة الفنية في اتحاد كرة القدم، اعتبارا من الاول من شباط (فبراير) المقبل 2020، دورة تدريب آسيوية للياقة البدنية للمستوى الاول.
وطلبت الدائرة من الراغبين بالمشاركة بالدورة، التسجيل عن طريق الموقع الالكتروني للاتحاد، للاطلاع على شروط القبول والوثائق المطلوبة، حيث ستكون فترة التسجيل من تاريخ 1 كانون الثاني المقبل، وحتى 15 ذاته.

وتنظم الدائرة الفنية في اتحاد كرة القدم، اعتباراً من الاول من شباط المقبل 2020، دورة تدريب آسيوية للمستوى الاول A.

وطلبت الدائرة من الراغبين بالمشاركة بالدورة، التسجيل عن طريق الموقع الالكتروني للاتحاد، للاطلاع على شروط القبول والوثائق المطلوبة، حيث ستكون فترة التسجيل من تاريخ 1 كانون الثاني المقبل، وحتى 15 ذاته.

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