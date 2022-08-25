افتتاح بازار منصة يدوي الثاني في إربد

إربد-الغد- افتتح محافظ اربد رضوان العتوم، اليوم الخميس، بازار منصة يدوي الثاني في إقليم الشمال لمنتجات مشاريع برنامج إرادة والذي ينظمة البرنامج في مدينة الحسن للشباب بمدينة إربد.

ويستمر البازار لمدة يومين لإتاحة الفرصة لحوالي 40 مشروعاً إنتاجياً استفادت من خدمات البرنامج لعرض منتجاتها وبيعها مباشرة للمواطنين وكذلك للتعريف بمنصة يدوي الإلكترونية التابعة للبرنامج والتي تم اطلاقها مؤخراً والتي تقوم بتسويق منتجات المشاريع إلكترونياً.

وتنوعت معروضات البازار بين المنتجات الغذائية الحاصلة على شهادات ضبط الجودة من مختبرات الجمعية العلمية الملكية، والمنتجات الحرفية ذات الصناعة اليدوية والجودة العالية، وهي نتاج مشاريع افراد وأسر منتجة ومشاريع جمعيات خيرية وتعاونية.

ويأتي هذا النشاط كاحد الخدمات المجانية التي تقدمها مراكز إرادة، ضمن حزمة النشاطات التي تضمن تدريب أصحاب المشاريغ على ضبط جودة المنتجات الغذائية، ومهارات التعبئة والتغليف، وحساب الكلفة والتسعير، والتشبيك بين المشاريع المشابهة والمشاريع المكملة والمشاركة في معارض البيع المباشر وذلك بهدف تمكين هذه المشاريع من عرض وبيع منتجاتها الغذائية والحرفية ذات الطابع الوطني الأصيل وزيادة تنافسيتها ومبيعاتها.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج إرادة هو برنامج وطني أطلقته وزارة التخطيط والتعاون الدولي في العام 2002 كأحد المبادرات التنموية للوزارة الممولة من الوزارة، وتتم إدارته وتنفيذه من قبل الجمعية العلمية الملكية.

ويهدف برنامج “إرادة” إلى تنمية المجتمعات المحلية وتحسين الظروف المعيشية للأردنيين من خلال تحسين إنتاجيتهم وخاصة في المناطق الفقيرة؛ وذلك عن طريق تشجيعهم على المبادرة والتوجه نحو إنشاء وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تؤدي إلى تحسين الدخل ورفع المستوى المعيشي لهم، وكذلك من خلال العمل على رفع مستوى الثقافة الاستثمارية في المجتمع المحلي، واستكشاف الفرص الاستثمارية ضمن الموارد المتاحة في المجتمعات المحلية للمساعدة في إقامة المشاريع، وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية بشكل عام.