افتتاح “بانوراما الحياة والنور” للتشكيلية إنصاف الربضي

عمّان-الغد- احتفاء بمئوية الدولة الأردنية وبرعاية وزير الثقافة أقامت جمعية الرواد للفنون التشكيلية وآرت جاليري توداي وبالتعاون مع وزارة الثقافة؛ المعرض الشخصي للفنانة التشكيلية الدكتورة إنصاف الربضي بعنوان “بانوراما الحياة والنور”.

وجاء المعرض برعاية وزير الثقافة، نائب رئيس اللجنة العليا لاحتفالية مئوية الدولة الأردنية علي العايد، اول من أمس في المركز الثقافي الملكي، حيث أشاد العايد بالمستوى الفني للوحات المعروضة، وبيّن اهتمام وزارة الثقافة بتشجيع الفن التشكيلي ودعمه، باعتباره أداة تعبير تحاكي الواقع وتعبر عن مكنونات الفنان وارتباطه بقضايا مجتمعه وأمته، إضافة لدوره المهم في تأصيل ثقافة الجمال التي تساهم في نشر الوعي لدى الأفراد، وترفع الذائقة الفنية وتعزز ثقافة الإنتاج الفني.

الفنانة الدكتورة الربضي قالت إن “بانوراما الحياة والنور” هي رحلة ليست سوى عودة إلى رحم الحياة، الذي يتسع جميع الأفراد، هناك حيث يشعر الفنان بذلك الإيقاع الأصيل الذي يفرض نفسه على الوجود، ويصبح في مقدوره أن ينقل مشاعره وآماله وآلامه إلى الجنس البشري بأكمله، كضرب من المشاركة الصوفية التي تتمثل بمستوى خاص من الخبرة التي تقوده إلى عالم النور الذي يصبح فيه الإنسان هو الذي يعيش لا الفرد.

وأضافت، لقد كان لإنسانية الحياة حضور في مشاهد لوحاتي كما حيوات الخلائق الأخرى، فجاءت ببعض المفاهيم من حيث هي ثنائيات جدلية متحاورة لا متصارعة، كالولادة والموت، البقاء والفناء، الأنا والآخر.

وتابعت “إن من خصائص الفن أنه لا يعزل إلا لكي يعود ويجمع، والفنان يرتاد عالم الاضطراب والعناء، والاختلاط، والفوضى، لكي يتسنى له أن يستخرج من كل ذلك شيئًا جديدًا، يحدده وينظمه، ويبين لنا معالمه، ليصنع من النقص اكتمالًا، ومن الإعتام إشراقًا، ومن الصراع سلامًا ومن الفناء بقاءً”.

المعرض الذي يقام احتفاء بمئوية الدولة الأردنية، نظمته جمعية الرواد للفنون التشكيلية وآرت جاليري توداي بالتعاون مع وزارة الثقافة، يستمر حتى السادس عشر من الشهر الجاري.

يذكر أن الفنانة التشكيلية الدكتورة أنصاف الربضي حاصلة على درجة الدكتوراه في الفلسفة (علم الجمال) وفي الفنون تخصص تصميم من جامعة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، ودرجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة صوفيا في بلغاريا، وأسست كلية الفنون الجميلة في جامعة اليرموك، ولها العديد من المشاركات في ندوات ومؤتمرات دولية وعربية ومحلية، كما حكّمت العديد من المهرجانات الثقافية، وأقامت العديد من المعارض الفنية المحلية والعربية والدولية.