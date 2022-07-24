افتتاح برنامج تدريبي لإدارة الوثائق بالمكتبة الوطنية

عمان- انطلق الأحد البرنامج التدريبي الرابع في “إدارة الوثائق”، وبالتعاون مع مديرية الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية في دائرة المكتبة الوطنية بعمان.

ووفقا لبيان صحفي عن الدائرة، قال مدير عام الدائرة الدكتور نضال العياصرة في حفل انطلاق البرنامج الذي يشرف عليه الزميل الصحفي يحيى شقير والدكتورة نهلا المومني، إن افتتاح هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة دورات تستمر حتى نهاية هذا العام استناداً إلى مذكرة التعاون التي تم توقيعها مع مديرية الإعلام العسكري في نهاية عام 2020.

وبين أن البرنامج هو الثاني من نوعه خلال هذا العام للتدريب على مأسسة إجراءات حق الحصول على المعلومات بعد أن أقر مجلس الوزراء في نهاية عام 2020، بروتوكولات مأسسة اجراءات إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وألزم جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بالعمل بما ورد فيها.

وتحدث شقير عن ماهية حق الحصول على المعلومات وعن بروتوكول تصنيف المعلومات، والمعلومات المتاحة وغير المتاحة، فيما تحدثت الدكتورة المومني عن الأطر التشريعية الدولية والوطنية الناظمة للحصول المعلومات، مشيرة الى القوانين والمواثيق الناظمة لحق الحصول على المعلومات.

وقال البيان إن البرنامج التدريبي سيستمر عشرة أيام بواقع 45 ساعة تدريبية، تتضمن 3 أيام نظرية، و7 أيام تطبيق عملي.-(بترا)