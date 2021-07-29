افتتاح برنامج “مبادرون مهندسون” لاحتضان المشاريع والأفكار الريادية

عمان- الغد- قال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن أكثر من ٣٠ شركة ناشئة وفكرة ريادية استفادت من البرامج الريادية المختلفة والتي تعقدها النقابة بالتعاون مع شركاءها في مجال ريادة الأعمال خلال عام 2020، مبينا أن الاستفادة تراوحت بين تدريب وتوجيه وتأهيل واحتضان، إضافة إلى الاستفادة من المنح المالية او الاستثمار بها من قبل مستثمرين مهتمين.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح برنامج (مبادرون مهندسون) للعام 2021، والذي يمثل نقطة مضيئة في سلسلة برامج ريادة الأعمال التي تنفذها نقابة المهندسين الأردنيين بالتعاون مع شركائها في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وأمانة عمان الكبرى والشركاء المختلفين.

وأشار المهندس سمارة إلى أن هذه الشركات كانت لها إنجازات ملموسة في مجال ريادة الأعمال، عن طريق المشاريع التي رأت النور وتأسست عقب تخرجها من البرامج التي تم عقدها مسبقاً بالتعاون مع الشركاء المختلفين، لافتا الى أن اكثر من 33 مشروعا وفكرة ريادية ستستفيد من برنامج مبادرون مهندسون خلال 2021.

وبين أن نقابة المهندسين وتأكيدا لمفهوم الريادة، عملت على تأسيس مركز رواد أعمال مهندسون (رام)، والذي عقد ما يزيد عن 15 ورشة عمل في مجال ريادة الأعمال والابتكار خلال عام 2020، وسيعقد خلال هذا العام 20 ورشة عمل في مجال ريادة الأعمال والابتكار، كما تم تأسيس مساحة للابتكار داخل مباني النقابة والتي تتضمن مختبرا يحتوي على طابعة ثلاثية الأبعاد وماكينة للتصنيع الرقمي لغايات عقد ورشات عملية في هذا المجال.

وقال إن حفل الافتتاح يأتي للبدء في عملية احتضان وتبني المشاريع التي تم قبولها في برنامج مبادرون مهندسون، والتعريف بالخدمات التي سيقدمها البرنامج ومن أهمها مسار الاحتضان والتوجيه والإرشاد، حيث سيتم الاستفادة من مساحة الاحتضان لممارسة الأعمال في حاضنة الأعمال في مرج الحمام التابعة والمقدمة من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والمجهزة لجميع التجهيزات المكتبية التي يحتاجها المشاركون ولمدة تصل 6 أشهر، إضافة إلى خدمات التوجيه والإرشاد المقدمة من منصة زين للإبداع (Zinc) ونقابة المهندسين الأردنيين، وذلك خلال فترة الاحتضان.

كما ستتم الاستفادة من مختبرات التصنيع التابعة لمصنع الأفكار (Techworks)، في برنامج مشترك بالتعاون مع مبادرة مصنع الأفكار ومنصة زين للإبداع، إضافة إلى مسار برنامج EEDP بالتعاون مع I Park و Impact Mena، حيث سيتم اخضاع المشاركين لتدريب مكثف لمدة شهرين، بحيث يتم صقل مهاراتهم في إعداد خطط العمل والميزانيات وتأسيس المشاريع، إضافة الى فرصة الحصول على دعم مادي يصل إلى 20.000 دولار، عند الانتهاء من التدريب، وذلك للاستفادة منه في تأسيس المشاريع، مع التأكيد على التشبيك مع المستثمرين من شركاء نقابة المهندسين الأردنيين، حيث يتوقع خلال فترة الاحتضان ان تكون أفكارهم جاهزة للعرض أمام المستثمرين.

وتقدم المهندس سمارة بالشكر الجزيل من كافة شركاء النقابة في مجال ريادة الاعمال مثل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، Ipark، شمال ستارت، منصة زين للإبداع، مصنع الأفكار، Impact Mena، Oasis 500، Silicon Badia.

وأكد مندوب وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، مدير ادارة الاستثمار والريادة الدكتور نائل العدوان على دور الوزارة في تنظيم ورعاية مجال ريادة الأعمال في المملكة، مشيدا بدور النقابة في تنسيق وإدارة البرنامج، ومؤكدا اعتزازه بهذه المبادرة التي تعتبر الأولى من نوعها حيث أن رياديي الأعمال الذين يخضعون للبرنامج ستتوفر لديهم جميع الخدمات التي يحتاجونها في برنامج واحد.

وتحدث مندوب أمين عمان نائب امين عمان المهندس زياد الريحاني، عن دور الأمانة في مشروع محطات المعرفة انطلاقا من دور الأمانة في المسؤولية المجتمعية وتحديدا لرؤية جلالة الملك في الاستثمار في الإنسان والمواطن الاردني.

وقدم كل شريك من الشركاء ملخصا تفصيليا عن الخدمات التي يقدمها للمستفيدين خلال البرنامج.

وحضر اللقاء أمين عام النقابة المهندس علي ناصر، ورئيس لجنة مركز رواد اعمال مهندسون “رام” في النقابة المهندس معتز العطين، ومسؤول وحدة تطوير الاعمال والعلاقات الدولية المهندس خالد نصار، حيث تم الاعلان عن المتأهلين للبرنامج في نهاية الحفل.