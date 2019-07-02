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افتتاح بطولة الاندية العربية لرياضة التايكونجتسو

منذ 3 ساعات

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عمان – الغد – يرعى رئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور ماهر سليم، افتتاح بطولة الاندية العربية لرياضة التايكونجتسو الخميس المقبل، بمشاركة أردنية وعربية واسعة، التي تنظمها اللجنة الأردنية لرياضة التايكونجتسو في الاتحاد الأردني للكيك بوكسينغ.
ويشارك في البطولة، التي تنطلق فعالياتها يوم الخميس 4 تموز (يوليو) الحالي في صالة الارينا في المدينة الرياضية، نحو 170 مشاركا، يمثل الأردنيون الاندية الاردنية المحلية بواقع 100 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار، في حين يشارك 70 لاعبا من الأندية العربية المختلفة.

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