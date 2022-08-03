افتتاح بطولة الراحل محمد مصطفى بكرة اليد

برعاية النائب ميرزا بولاد، وبحضور رئيس الاتحاد الاردني لكرة اليد الدكتور تيسير المنسي، واعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والأندية، افتتحت مساء اليوم الأربعاء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، بطولة المرحوم محمد مصطفى تمرخان، والتي يقيمها النادي القوقازي بمشاركة 8 أندية.

وتمكن فريق العربي من تحقيق الفوز على فريق الزرقاء بنتيجة 55 مقابل 11، في مباراة الافتتاح للبطولة، فيما تمكن فريق الأهلي من الفوز على فريق يرموك البقعة بنتيجة 49 مقابل 28.

اليوم تقام مباراتان، حيث يلتقي فريقا الحسين والكتة عند الساعة الخامسة مساء، تليها المباراة التي تجمع بين فريقي القوقازي وأم جوزة، وتبدأ عند الساعة السابعة مساء.