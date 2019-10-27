افتتاح توسعة “زين للتدريب” في كلّية “وادي السير – الأونروا”

عمان- أعلنت شركة زين الأردن عن افتتاح توسعة مركزها للتدريب المجّاني على صيانة الأجهزة الخلويّة في كلية تدريب وادي السير – الأونروا، بالإضافة إلى تجديد الأجهزة والمعدّات المتوفّرة في المركز، بهدف زيادة نسبة المستفيدين من الدورات التدريبية المكثّفة التي يقدّمها، والتي تساهم بدورها على مساعدة أكبر عدد ممكن من الشباب المهتمين على إتقان هذه المهنة التي ستعود عليهم بالنفع والفائدة، بالإضافة إلى تلبية حاجة سوق العمل لهذا النوع من المهن.

وتم افتتاح التوسعة بحضور مدير عام وكالة الغوث الدولية في الأردن محمد آدار، ومدير برنامج التربية والتعليم في الأونروا في الأردن الدكتورة عروبة الموسى، وعميد كلية تدريب وادي السير الدكتور خالد أبو الهيجاء، والرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم.

وأعلنت زين أنها ستستقبل -بعد توسعة المركز- 20 طالباً وطالبة في كل دورة تدريبية، حيث تستمر كل دورة لمدة 4 أشهر من التدريبين النظري والعملي، ثمّ يحصل الطالب بعد تخرّجه على شهادة لمزاولة المهنة، تؤهله للحصول على فرصة عمل أو تأسيس مشروعه الخاص، مما يساهم بشكل كبير في الحد من البطالة وتحسين المستوى المعيشي للأفراد.

وقام الشاب عبد الملك أبو عثمان -أحد خريجي المركز- بسرد قصّة نجاحه على الحضور خلال الافتتاح، والتي تحقّقت جرّاء انتفاعه من المركز، حيث يملك اليوم محلّه الخاص في شارع وصفي التل (الجاردنز).

يُشار إلى أن المركز خرّج -منذ افتتاحه عام 2013 وحتى اليوم- 25 فوجاً من الخريجين، وبمجموع 370 طالباً وطالبة، منهم 18 طالب أصم و5 طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصّة، حيث تسعى شركة زين من خلال مراكزها السبع للتدريب على صيانة الأجهزة الخلويّة والمنتشرة في محافظات المملكة، إلى دعم الشباب الأردني وتمكينهم وتوفير فرص العمل لهم، وذلك تماشياً مع الهدف الأول (القضاء على الفقر)، والهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد)، والهدف التاسع (الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية) من أهداف التنمية المستدامة