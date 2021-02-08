افتتاح حديقة زين في جرش

جرش – ضمن احتفالات المملكة بمئوية الدولة الأردنية؛ افتتح نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان مشروع حديقة زين في محافظة جرش، التي تم إنشاؤها وتجهيزها بتمويل من شركة زين الأردن والوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون، ضمن مجموعة من المشاريع التي تقوم عليها بلدية جرش الكبرى بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وجاء دعم شركة زين لإنشاء هذه الحديقة في إطار مسؤوليتها المجتمعية التي تترجمها من خلال برامج ومشاريع مستدامة تعود بالفائدة على المجتمع المحلي في كافة محافظات المملكة، حيث تعد الحدائق متنفسا للأطفال والعائلات من خلال مرافقها الترفيهية لا سيما في ظل الظروف الحالية التي فرضتها جائحة كورونا وإغلاق العديد من القطاعات الترفيهية الأخرى، حيث تضم الحديقة مرافق ترفيهية تشمل منطقة ألعاب للأطفال، كما تم تغطيتها بشبكة إنترنت (WIFI) مجانية من شركة زين لخدمة الزوار.

كما تأتي هذه الخطوة من جانب شركة زين انطلاقاً من حرصها على بناء شراكات فاعلة ما بين القطاعين العام والخاص، حيث كان هذا المشروع نتاجاً لتعاون مثمر ما بين الشركة وبلدية جرش الكبرى، في سبيل تقديم خدمات مميزة للمواطنين، حيث دأبت زين على إقامة شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات لخدمة المجتمع ونشر أفضل خدمات الاتصالات والحلول الرقمية التي تقدمها.