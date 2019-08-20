افتتاح دورة المدربين الآسيوية لكرة القدم

عمان – الغد – افتتحت اليوم الثلاثاء فعاليات دورة المدربين الآسيوية للمستوى الثالث “C” لإقليم الوسط، والتي ينظمها اتحاد كرة القدم على ملاعب وقاعات اللجنة البارلمبية.

وتمتد الدورة حتى 9 أيلول ( سبتمبر) المقبل ويتخللها محاضرات نظرية وعملية، الى جانب فترة معايشة مع بعض الأندية.

ويشرف على الدورة المحاضر عدنان عوض، ومساعديه هشام أبو فروة ونجاتي زعرور، ويشارك بها لاعبي بعض الأندية والمنتخبات الوطنية، والحاصلين على شهادة دورة التدريب للمستوى الرابع.

ويشارك بالدورة: عبدالله الجبالي، ذياب غديان، يزن دهشان، انس الشطرات، ماهر الجدع، عون اللوزي، سمير موسى، علي عبد الستار، عبدالله أبو قدوم، رأفت العلامي، محمد الهنداوي، محمد عفيف، مصطفى العدوان، مهدي العدوان، يونس ديسون، شاكر خليف، عدي الوخيان، علي الفلاح، هادي العطاري، مراد الذيبة، محمد الطرابشة، بشير المجالي، بدر سنان، أنس سرسك.