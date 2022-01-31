افتتاح ريزيدنس الريتز- كارلتون عمّان ضمن حفل رسمي

الغد– شرع ريزدنس الريتز – كارلتون عمّان أبوابه رسمياً في المملكة، مقدماً باعتباره الأكثر فخامة ورفاهية وحداثة وأناقة في قطاع الضيافة، الفرصة للاستمتاع بتجربة معيشة غير مسبوقة في قلب العاصمة الأردنية، تحاكي أحدث نمط للحياة العصرية مع باقة من التجهيزات ووسائل وخدمات الراحة الراقية.

وقد جاء افتتاح ريزدنس الريتز – كارلتون عمّان ضمن حفل نُظِّم مؤخراً، قام خلاله رئيس مجلس إدارة شركة الإقبال للتطوير العقاري (الشركة المطورة والمشغلة لمشروع فندق وريزيدنس الريتز – كارلتون في المملكة)، سامر فاخوري، بقص شريط الافتتاح، بمشاركة النائب الأول لرئيس العمليات للمشاريع السكنية لشركة ماريوت الدولية، جون هيرنز، ومديرة ريزدنس الريتز – كارلتون عمّان، بهية سلك، ومدير عام فندق و ريزيدنس الريتز – كارلتون عمّان، طارق درباس، وبحضور عدد من الضيوف والمستثمرين في المشروع وإدارييه، بالإضافة لمجموعة من الجهات المعنية الرئيسة، بما فيها ممثلين عن الإدارة العليا من شركة ماريوت الدولية.

ويعتبر افتتاح ريزندنس الريتز – كارلتون عمّان علامة فارقة وإضافة نوعية ليس فقط ضمن المشروع، بل ولقطاع العقارات الفاخرة والأبراج في عمّان وللمملكة ككل؛ حيث أن إدخال علامة الريتز – كارلتون المترفة وذات الإرث العريق إليها سيصبغ القطاع ببصمة مميزة مع مستوى الفخامة الاستثنائية التي سيضفيها والخدمة الفائقة التي سترسي معايير جديدة، إلى جانب تأدية دور بارز في تعزيز جاذبية المملكة كوجهة سياحية واستثمارية.

ومع إطلالات بانورامية أخاذة على معالم العاصمة، يتألق برج ريزندنس الريتز – كارلتون عمّان بتصميمه المميز، محتضناً 90 شقة سكنية مخصصة للبيع، تتسم بكونها شققاً فاخرة وذات علامة تجارية، إلى جانب الاهتمام التام ضمنها بأدق التفاصيل.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال رئيس مجلس شركة الإقبال للتطوير العقاري، سامر فاخوري: “يشكل هذا الافتتاح إنجازاً هاماً لنا في الإقبال ولعلامة الريتز – كارلتون التجارية وللأردن، كما أنه يعد بمثابة تنفيذ فعلي لرؤية مؤسس الشركة وصاحب فكرة المشروع، الأب الراحل توفيق فاخوري الذي نعتز في عائلة فاخوري بقدرتنا على تجسيد شغفه وحلمه الذي نضعه هدفاً لنا. إنه لشرف للعائلة ولي أن أتواجد في هذا الحدث الذي يؤكد على سيرنا على خطى المؤسس وحرصنا على تعزيز إرثه الراسخ.”

ومن جانبها، قالت مديرة ريزدنس الريتز – كارلتون عمّان، بهية سلك: “يسرني أن أكون جزءاً من افتتاح رزيدنس الريتز – كارلتون عمّان، الذي يتوق كافة موظفيه لبدء تقديم الخدمات المميزة برقيّها للسكان الذين سيحظون بتجربة العيش فيه، والذي نفخر معه بتمثيل علامة الريتز – كارلتون والبناء على نجاحها وإرثها في المملكة مع أفضل الخدمات عالية الجودة والمعايير، وأجمل التجارب واللحظات االتي لا تنسى، والتي تشكل جوهر هذه العلامة.”

ويشار إلى أن ريزدنس الريتز – كارلتون عمّان يعد أحد مكونات مشروع شركة الإقبال الفاخر، والأول الذي يتم افتتاحه ضمنها، وسط خطط لافتتاح فندق الريتز – كارلتون عمّان في ربيع العام الحالي 2022، والذي سيقدم أرفع مستويات الضيافة في إطار خالص من الأناقة من خلال خدماته ومكوناته التي يتألف منها، والتي تشمل 192 غرفة من بينها 34 جناحاً فارهاً، إلى جانب مجموعة متنوعة من مرافق الطعام والشراب.