افتتاح صالة الأمير الحسن بن طلال في سراييفو

الغد– افتتح امين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أيمن المفلح، صالة الأمير الحسن بن طلال الرياضية في مدرسة الأمل الأردنية في العاصمة البوسنية سراييفو.

وقال المفلح أن الصالة تاتي ضمن مشروع التوسعة والذي تم افتتاحها في عام 2017 لاستكمال مرافق المدرسة كاملة والذي جاء بعد الإقبال الكبير من المجتمع البوسني والجالية العربية للتسجيل في المدرسة.

واضاف ان الصالة تخدم طلاب المدرسة خاصة في فصل الشتاء والذي يعتبر من أقسى الفصول والتي تمنع الكادر التعليمي والطلاب من تنفيذ وممارسة البرامج الرياضية المتنوعة.

ويذكر ان الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تبرعت ومن خلال مكتب الاغاثة الاسلامية عبر العالم لرعاية الايتام في البوسنة والهرسك بالاضافة الى إقامة عدة مشاريع وترميم العديد من المعالم والتي يذكر منها القاعة الرياضية متعددة الأغراض في سيهوفينيا والتي تم تسميتها قاعة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الرياضية، والمركز الثقافي الإسلامي الأردني والذي يتضمن مسجد يحمل اسم الملكة رانيا العبدالله في سراييفو ومدرسة جراتشنتسا الابتدائية وجسر موستار ومركز صحي في منطقة كاليسيا بالاضافة الى سيارات اسعاف وأجهزة طبية وإعادة إعمار مسجد فوجياكونتا.