افتتاح ضريح أول شهيد أردني على ثرى فلسطين في كفرسوم

أحمد التميمي- إربد- افتتح أمين عام وزارة الثقافة هزاع البراري ضريح أول شهيد أردني على ثرى فلسطين الشيخ الشهيد كايد المفلح العبيدات في منطقة كفرسوم التابعة لبلدية الكفارات في لواء بني كنانة والذي أقامته هيئة شباب كفرسوم ضمن احتفالية إربد عاصمة للثقافة العربية 2022.

وألقيت كلمات في الاحتفال أشارت إلى مناقب الشهيد الشيخ العبيدات، وكيف أنه آثر الموت على الحياة في سبيل فلسطين، وحرص كما بقية المجاهدين الذين رووا تراب فلسطين بدمائهم الزكية وضحوا بالغالي والنفيس وبأرواحهم كي تبقى فلسطين عربية حرة أبية عصية على كل ظالم ومستبد ومستعمر.

وأكد رئيس هيئة شباب كفرسوم مشهور عبيدات أن عملية ترميم ضريح الشهيد كايد جاءت ضمن احتفالات إربد عاصمة للثقافة العربية للعام 2022 والتي تحتم على الهيئة تخليد ذكرى الشهداء الأبرار، مقدماً شكره لوزيرة الثقافة هيفاء النجار ولمن حضر ودعم هذا العمل على الرعاية والتي ستترك أثراً بليغاً في نفوس الأردنيين.

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