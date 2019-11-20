افتتاح مؤتمر المنظمات الذكية

عمان – رعى رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية الدكتور وائل عربيات أمس افتتاح المؤتمر العلمي الدولي الثالث، الذي تعقده كلية المال والأعمال في الجامعة بعنوان “المنظمات الذكية: بوابة الانتقال إلى العالمية والاستدامة في العصر الرقمي”

وأكد عربيات على أهمية المؤتمر لما له من أهمية كبيرة لتحفيز الإبداع والتفكير الخلاق الذي به تشحذ الهمم نحو التميز. ولفت إلى أهمية التنوع بين المشاركين والباحثين الذين قدموا من دول عربية مختلفة للمشاركة، بأوراق علمية شأنها أن تسهم في تحقيق التميز في استخدام التكنولوجيا وتثري مسيرة البحث العلمي. ودعا إلى تحول المؤسسات إلى منظمات ذكية ضمن استراتيجية تحقق الاستدامة والكفاءة في العمل. وبين عربيات أن المؤسسات انتقلت من الإدارة الفردية إلى المؤسسية وهو ما يعكس التطور الذي يتحقق في مجالات مختلفة، اعتمادا على الذكاء والتكنولوجيا للتكيف مع المحيط وتحقيق التطور بشكل مستمر. وأعلن أمين عمّان الدكتور يوسف الشواربة أن الأمانة ستستكمل تنفيذ خدماتها الإلكترونية خلال العام المقبل 2020. وأكد أن جميع الخدمات التي تقدمها والتي يتجاوز مجموعه الـ140 خدمة ستكون إلكترونية اعتبارا من مطلع العام 2021، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على المواطن، دون وجود حاجة لمراجعة الأمانة أو أي من مديرياتها. وقال إن مشروع المدينة الذكية هو الاستغلال الأمثل للموارد بكفاءة خاصة ما يتصل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوظيفها للتعامل مع تحديات تواجه المدينة، وعليه تم إنجاز 70 % من مشروع التحول الإلكتروني الذي يمثل البنية التحتية لمشروع المدينة الذكية.

من جهته قال عميد كلية المال والأعمال في الجامعة الدكتور هاني إرتيمه، رئيس المؤتمر:”إن هذا المؤتمر يأتي ضمن سلسلة من المؤتمرات العلمية الدولية الدورية التي دأبت الكلية على اعدادها وعقدها، بمشاركة باحثين أكاديميين ومتخصصين من داخل المملكة الأردنية والوطن العربي والدول الصديقة. وقال إن المؤتمر يتوزع على مدى يومين لمناقشة بحوث تغطي عددا من المحاور في المجالات المعرفية الإدارية في مجال المنظمات الذكية والاستدامة الرقمية وبما تخدم المنظمات الحكومية والخاصة نظرياً وتطبيقياً”.