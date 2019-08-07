افتتاح محطة الترخيص المتنقلة

عمان- افتتحت إدارة ترخيص السواقين والمركبات التابعة لمديرية الأمن العام اليوم الأربعاء، محطة الترخيص المتنقل، بحضور مساعد مدير الامن العام لشؤون المرور العميد زياد باكير .

وقال العميد باكير: إن المديرية لن تألو جهداً في تقديم كل ما هو جديد ومتطور للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مضيفاً أن ما نشهده اليوم في إدارة ترخيص السواقين والمركبات من شمولية الخدمة وتوسعتها لتصل للمواطنين في مكان سكناهم، ما هو إلا دليل واضح على الجهد المبذول من العاملين في هذه الإدارة وتركيزهم على تطوير الخدمة والارتقاء بها لأعلى المستويات.

واضاف ان استحداث المحطة المتنقلة يأتي حرصاً من المديرية على تطوير آليات عملها وادخال التقنيات الحديثة بما يسهم في تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، ويساعدهم على انجاز معاملاتهم بسهولة ويسر، ويختصر عليهم الوقت والجهد من خلال الخدمات المتنوعة المقدمة، ومنها ترخيص المركبات وتجديد رخص السائقين ومعاملات نقل الملكية بالإضافة إلى بعض الخدمات الأخرى.

وبين مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد المهندس هاشم الخصاونة أن الادارة مستمرة في التطوير والتجديد لتقديم الخدمة الفضلى للمواطنين اينما وجدوا من خلال توفير كافة الامكانيات الفنية والإدارية والتقنية التي تسهل عليهم معاملاتهم، وبما يضمن الإرتقاء بالخدمات المقدمة لمتلقيها ومراجعي المراكز التابعة للإدارة والحصول على خدمات سريعة ومتميزة. (بترا)