افتتاح محطة وقود جديدة لشركة “المناصير للزيوت والمحروقات”

عمان- ضمن استراتيجية شركة المناصير للزيوت والمحروقات بالتوسع والانتشار في أنحاء ومحافظات المملكة الأردنية الهاشمية كافة، تم بعون الله افتتاح محطة وقود تابعة للشركة تقع ضمن محافظة الزرقاء، بلدية الرصيفة، شارع الملك الحسين قبل إشارة مجمع الدوائر بـ750 مترا، وتحمل اسم محطة الرصيفة.

وشركة المناصير للزيوت والمحروقات من أوائل الشركات الرائدة محلياً في بناء وتشغيل سلسلة من محطات الوقود؛ حيث تم تشغيل أولى محطاتها العام 2001 بشكل جذاب ومميز وبمواصفات عالمية تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، وحرصت الشركة منذ البداية على استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية لخدمة زبائنها وروادها من تقديم خدمات الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية للعميل وتقديم حلول إعادة التعبئة مثل البطاقات الالكترونية الخاصة بشركة المناصير المدفوعة مسبقاً eCash وبطاقة إعادة التعبئة الالكترونية من المناصير الـeFill، وأيضاً الخدمة الأكثر تطوراً بالمملكة وهي Aman Fill والتي تعمل على التزود بالوقود من خلال خاصية ترددات الراديو للتعرف على هوية المركبات، وتؤمن الشركة أيضاً جميع محطاتها بأعلى معايير الصحة والسلامة المهنية والبيئية في فروعها كافة، وهي حاصلة على شهادة الايزو 9001 والايزو 14001 منذ أكثر من عشر سنوات، وهي أول شركة تعمل بهذا المجال تحصد شهادة الايزو 45001.

كما يضاف لشركة المناصير للزيوت والمحروقات اهتمامها بقطاع الطاقة المتجددة وتوفير حلول للاستفادة من الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، وتعد أول شركة وفرت خدمة شحن المركبات الكهربائية للعامة ويبلغ عدد وحدات الشحن العاملة 15 وحدة شحن تغطي جميع أنحاء المملكة.