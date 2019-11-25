افتتاح محطة وقود جديدة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات

عمان – ضمن استراتيجية شركة المناصير للزيوت والمحروقات بالتوسع والانتشار في كافة أنحاء ومحافظات المملكة الأردنية الهاشمية، تم بعون الله افتتاح محطة وقود تابعة للشركة تقع ضمن محافظة الزرقاء، بلدية الرصيفة، شارع الملك حسين قبل اشارة مجمع الدوائر بـ750 متر، وتحمل إسم محطة الرصيفة.

وشركة المناصير للزيوت والمحروقات من أوائل الشركات الرائدة محلياً في بناء وتشغيل سلسلة من محطات الوقود حيث تم تشغيل أولى محطاتها العام 2001 بشكل جذاب ومميز وبمواصفات عالمية تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، وحرصت الشركة منذ البداية على استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية لخدمة زبائنها وروادها من تقديم خدمات الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية للعميل وتقديم حلول إعادة التعبئة مثل البطاقات الإلكترونية الخاصة بشركة المناصير المدفوعة مسبقاً eCash وبطاقة إعادة التعبئة الإلكترونية من المناصير ال eFill، وأيضاً الخدمة الأكثر تطوراً بالمملكة وهي Aman Fill والتي تعمل على التزود بالوقود من خلال خاصية ترددات الراديو للتعرف على هوية المركبات ، وتؤمن الشركة أيضاً جميع محطاتها بأعلى معايير الصحة والسلامة المهنية والبيئية في كافة فروعها، وهي حاصلة على شهادة الايزو 9001 والايزو 14001 منذ اكثر من عشر سنوات وهي أول شركة تعمل بهذا المجال تحصد شهادة الايزو 45001.

كما يضاف لشركة المناصير للزيوت والمحروقات أهتمامها بقطاع الطاقة المتجددة وتوفير حلول للإستفادة من الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وتعد أول شركة وفرت خدمة شحن المركبات الكهربائية للعامة ويبلغ عدد وحدات الشحن العاملة 15 وحدة شحن تغطي جميع أنحاء المملكة.