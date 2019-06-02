افتتاح محطة وقود جديدة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات

عمان – ضمن استراتيجية شركة المناصير للزيوت والمحروقات بالتوسع والإنتشار في كافة أنحاء ومحافظات المملكة الأردنية الهاشمية، تم افتتاح المحطة رقم “68” والتي تقع ضمن محافظة إربد ، بعد دوار بشرى بـ 200 متر، وتحمل اسم محطة بشرى .

إن شركة المناصير للزيوت والمحروقات من أوائل الشركات الرائدة محلياً في بناء وتشغيل سلسلة من محطات الوقود حيث تم تشغيل أولى محطاتها العام 2001 بشكل جذاب ومميز وبمواصفات عالمية تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، وحرصت الشركة منذ البداية على استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية لخدمة زبائنها وروادها من تقديم خدمات الدفع بإستخدام البطاقات الائتمانية للعميل وتقديم حلول إعادة التعبئة مثل البطاقات الالكترونية الخاصة بشركة المناصير المدفوعة مسبقاً eCash وبطاقة إعادة التعبئة الالكترونية من المناصير الـ eFill ،وأيضاً الخدمة الأكثر تطوراً بالمملكة وهي Aman Fill والتي تعمل على التزود بالوقود من خلال خاصية ترددات الراديو للتعرف على هوية المركبات ، وتؤمن الشركة أيضاً جميع محطاتها بأعلى معايير الصحة والسلامة المهنية والبيئية في كافة فروعها، وهي حاصلة على شهادة الايزو 14001 والايزو 18001 منذ اكثر من تسع سنوات.

وكانت الشركة قد اطلقت في شهر آذار الماضي أول برنامج مكافآت للمحروقات تحت اسم – أبشر- بحيث يتم مكافأة العملاء بالهدايا والعروض الخاصة نظير مشترياتهم من المحروقات داخل محطات المناصير للزيوت والمحروقات وهذا البرنامج يعتبر الأول من نوعه في المملكة وأيضاً الأول على مستوى الشرق الاوسط. ومن الجدير بالذكر أن المحطات التابعة للشركة تقدم خدمات أخرى عديدة مثل سلسلة من الأسواق التجارية (لومي ماركت) ومطاعم الوجبات السريعة والصيدليات والخدمات البنكية وخدمة الصراف الآلي وعدد من المحلات التجارية الأخرى لتوفر خدمات متكاملة في مكان واحد.