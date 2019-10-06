افتتاح محطتي وقود جديدتين لشركة “المناصير للزيوت والمحروقات”

عمان- ضمن استراتيجية شركة المناصير للزيوت والمحروقات بالتوسع والانتشار في أنحاء ومحافظات المملكة الأردنية الهاشمية كافة، تم بعون الله افتتاح محطتي وقود تابعتين للشركة؛ الأولى تقع ضمن محافظة الرمثا، بعد إشارة جابر بـ500 متر، باتجاه عمان وتحمل اسم محطة الرمثا1، والمحطة الثانية تقع ضمن محافظة إربد، بعد إشارة النسيم باتجاه إيدون بـ1.5كم وتحمل اسم محطة إيدون. إن شركة المناصير للزيوت والمحروقات من أوائل الشركات الرائدة محلياً في بناء وتشغيل سلسلة من محطات الوقود؛ حيث تم تشغيل أولى محطاتها العام 2001 بشكل جذاب ومميز وبمواصفات عالمية تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، وحرصت الشركة منذ البداية على استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية لخدمة زبائنها وروادها من تقديم خدمات الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية للعميل وتقديم حلول إعادة التعبئة مثل البطاقات الالكترونية الخاصة بشركة المناصير المدفوعة مسبقاً eCash وبطاقة إعادة التعبئة الالكترونية من المناصير eFill، وأيضاً الخدمة الأكثر تطوراً بالمملكة وهي Aman Fill التي تعمل على التزود بالوقود من خلال خاصية ترددات الراديو للتعرف على هوية المركبات، وتؤمن الشركة أيضاً جميع محطاتها بأعلى معايير الصحة والسلامة المهنية والبيئية في فروعها كافة، وهي حاصلة على شهادة الايزو 9001 والايزو 14001 منذ أكثر من عشر سنوات، وهي أول شركة تعمل بهذا المجال تحصد شهادة الايزو 45001.

كما يضاف لشركة المناصير للزيوت والمحروقات اهتمامها بقطاع الطاقة المتجددة وتوفير حلول للإستفادة من الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وتعد أول شركة وفرت خدمة شحن المركبات الكهربائية للعامة، ويبلغ عدد وحدات الشحن العاملة 15 وحدة شحن تغطي جميع أنحاء المملكة. وقد أطلقت الشركة في شهر آذار (مارس) الماضي أول برنامج مكافآت للمحروقات تحت اسم “أبشر”، بحيث يتم مكافآة العملاء بالهدايا والعروض الخاصة نظير مشترياتهم من المحروقات داخل محطات المناصير للزيوت والمحروقات، وهذا البرنامج يعد الأول من نوعه في المملكة وأيضاً الأول على مستوى الشرق الأوسط.

ومن الجدير بالذكر أن المحطات التابعة للشركة تقدم خدمات أخرى عديدة مثل سلسلة من الأسواق التجارية (لومي ماركت) ومطاعم الوجبات السريعة والصيدليات والخدمات البنكية وخدمة الصراف الآلي وعدد من المحلات التجارية المتنوعة لتوفر خدمات متكاملة في مكان واحد.