افتتاح مختبر أنظمة الإنشاءات ومحطة تحلية المياه في الجامعة الهاشمية

حسين الزيود

الزرقاء- افتتح رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور كمال الدين بني هاني، مشروعين وطنيين متميزين في الجامعة هما مختبر أنظمة الإنشاءات، الأول محليا ومن الأبرز عالميا، ومحطة الهاشمية لتحلية المياه المسوس. ويعد مختبر أنظمة الإنشاءات مختبرا نوعيا متقدما، فيما تم تجهيزه بأحدث التجهيزات والمعدات والتقنيات الرقمية التي تمكنه من إجراء الفحوصات والتجارب المخبرية على العناصر الإنشائية بأبعادها الحقيقية تحت تأثير الأحمال الزلزالية.

وسيقدم المختبر الاستشارات والخدمات للشركات والمصانع الكبرى في حقل المشاريع الإنشائية في الأردن والمنطقة العربية،ويتكون مختبر أنظمة الإنشاءات من 5 مناطق عملية، هي، منطقة المختبر، والمنطقة المساندة، والمنطقة الأكاديمية، والمنطقة الإدارية، ومنطقة الفحوصات الخارجية،فيما تتكون منطقة المختبر من قاعدة أرضية مسلحة بمساحة 300 م2 وحائط بارتفاع 8 أمتار مقاومين لقوى القص الديناميكية وأنظمة الاهتزاز ورافعات ضخمة، وأنظمة هيدروليكية وأنظمة فحص إنشائية وإلكترونية متقدمة. ويجاور منطقة المختبر المنطقة المساندة والتي تتضمن مناطق تجهيز العينات والتخزين للمواد الخام.

وتتكون المنطقة الأكاديمية والإدارية من مكاتب لأعضاء هيئة التدريس والباحثين ومختبر كمبيوتر وقاعة صفية وقاعة اجتماعات، فيما تتكون منطقة الفحوصات الخارجية من ساحات العمل والاختبارات الخارجية ومستودعات المواد الخام وأنظمة الرفع الإنشائية والمختبرات والقاعات البحثية والتدريسية.

وشمل الافتتاح محطة تحلية مياه المسوس التي يتم فيها تحلية المياه المالحة وفق التكنولوجيا الأكثر تطوراً، بواقع إنتاجي يبلغ (83) م3 بالساعة وهو ما يوازي 3 أضعاف استهلاك الجامعة، وتعتمد تقنية التحلية على وحدة للأغشية لتحلية وفلترة المياه بالتناضح العكسي وفي ثمانية مراحل.

وتعد المحطة من أميز المحطات محليا وعربيا لإنتاج المياه الصالحة للشرب والري، وتشمل المحطة التي تعتمد على الطاقة الشمسية، قاعة تدريسية وبحثية وأنظمة مراقبة إلكترونية لجودة المياه، وترتبط المحطة ببرك تبخير للمياه الراجعة من المحطة لإجراء المزيد من البحث العلمي على الأملاح الموجودة في البرك، وإنشاء مصنع لعبوات المياه وتعبئة القوارير.

وحضر حفل الافتتاح نائب رئيس الجامعة الدكتور كايد أبوصفيه، وعدد من العمداء وأعضاء هيئة التدريس وأساتذة كلية الهندسة، وعدد من المهندسين من الشركة المنفذة.

وقال رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور كمال الدين بني هاني، إن افتتاح مبنى مختبر الأنظمة الإنشائية، ومحطة الهاشمية لتحلية المياه المؤسس يظهر أهمية المشروعين كأبرز باكورة مشاريع الجامعة الهاشمية الاستراتيجية في نهجها نحو الريادة والاستدامة والابتكار،لافتا إلى أن تنفيذ مشروع مختبر الأنظمة الإنشائية كمختبر نوعي متقدم مجهز بأحدث الأجهزة والمعدات ومتخصص في هندسة الزلازل وديناميكية المنشآت وبمساحة (3600) م2 والتي تمكن من إجراء البحوث المتقدمة، وتطوير مواد البناء، والأنظمة الإنشائية، والعمليات التي تعزز الاستدامة والتصميم المقتصد في البيئة المبنية والبُنى التحتية من خلال التطوير والابتكار،فيما يوفر المختبر أيضا فرصة فريدة للتدريب على البحث العملي وإيجاد الحلول للمشاكل الهندسية للباحثين وطلبة البكالوريوس وطلبة الدراسات العليا في كلية الهندسة.

وبين بني هاني أن المختبر سيخدم المسيرة البحثية والأكاديمية للجامعة لتصبح أنموذجا يحتذى في البحث والإبداع والتمييز لدى الشباب، في تخصصات الهندسة المدنية، والهندسة الميكانيكية، وهندسة الميكاترونكس، وهندسة العمارة، وتكنولوجيا البناء، وسيفتح الباب للتطبيقات البحثية والعملية لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا والباحثين في هذه التخصصات لإجراء بحوث متقدمة وفريدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن كونه يشكل رافدا اقتصاديا لميزانية الجامعة، معتبرا أن مشروع مختبر أنظمة الإنشاءات يعد أحد أهم مشاريع الجامعة في الحديقة العلمية ومكملا لمشروع الطاقة الشمسية ومشروع تحلية المياه والمشاريع الريادية الاستراتيجية الأخرى، حيث يستخدم أحدث الأجهزة والمعدات والتقنيات الحديثة وتطبيقاتها، والتقنيات الحاسوبية في فحص عينات المشاريع الإنشائية.

وأكد أن محطة الهاشمية لتحلية المياه المؤسس، جاء تنفيذا لرؤية الجامعة في تعزيز مبدأ استقلالية الجامعة واعتمادها على الذات في مجال توفير المياه وتنويع مصادرها،فيما يتم تحلية المياه المسوس وفق التكنولوجيا الأكثر تطورا والتي تعتمد على وحدات الأغشية لتحلية وفلترة المياه بالتناضح العكسي، وفق 8 مراحل بواقع إنتاجي يبلغ (83) متر مكعب في الساعة وبما يحقق اكتفاء الجامعة، إذ أن مقدار الإنتاج يساوي 3 أضعاف استهلاك الجامعة اليومي من احتياجاتها للشرب والري وغيرها، مما أدى إلى توفير قرابة 600 ألف دينار سنويا بالاعتماد على مصادرنا الذاتية للتزود من المياه من الآبار الارتوازية ال 3 الموجودة في الحرم الجامعي وبشكل كلي.

وقال عميد كلية الهندسة الدكتور أحمد البدور أنه ولادارة واستدامة مختبر أنظمة الإنشاءات، تم إيفاد 6 من المهندسين الأردنيين إلى جامعات أميركية مرموقة للحصول على درجة الدكتوراه في تخصصات هندسة الزلازل وديناميكية المنشآت.

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