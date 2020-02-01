افتتاح مختبر لفحص المياه والتربه بالعقبة

احمد الرواشدة

العقبة – افتتح مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد امس مختبرا لفحص التربه ومياه الري في مبنى المركز في بلدة رحمه 50 كلم شمال مدينة العقبة احد مشاريع اللامركزية في محافظة العقبه.

وقال حداد إن المركز الذي يضم أجهزة لفحص ملوحة المياه والتربة وكمية العناصر الغذائية فيها ومدى صلاحيتها للزراعة سيقدم خدماته للمزارعين في مختلف مناطق محافظة العقبة بشكل مجاني وتوجيه المزارعين الى الزراعات ذات الجدوى الاقتصادية وتزويدهم بالمعلومات الدقيقة حول احتياجات مزارعهم من كميات مياه الري والتسميد لتطبيق الزراعة المثاليه التي تعود عليهم بالنفع المادي .

وأشار حداد الى التوجيهات الملكية السامية بعد زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الأخيرة لمحافظة العقبة الاهتمام بالقطاع الزراعي وخلق تنمية مستدامة في المنطقة لافتا الى ان هناك مناطق زراعية واعدة للزراعات المختلفة لتوفر المياه والبيئة المناسبة لذلك داعيا المزارعين الى اجتراح افكار لمشاريع زراعية ضمن رؤيتهم لترجمة تلك الأفكار الى مشاريع في مختلف محافظات المملكة والاستفادة منها لتحسين الاوضاع الاقتصادية والمعيشية للأسر التي تعمل بها .

ولفت حداد الى ان افتتاح هذا المختبر جاء ثمرة للتعاون بين المركز ومجلس محافظة العقبة وطلب من أبناء المجتمع المحلي مؤكدا انه يمكن نقل تجارب المحافظات الأخرى في المشاريع الزراعية والطاقة الى محافظة العقبة وانشاء مشاريع زراعية تتناسب والمناخ السائد في المنطقة لتكمل المنظومة الزراعية الفريدة التي يمتاز بها الاردن من تنوع في انتاج الخضار والفواكه على مدار العام.

واكد استعداد المركز لتوفير خدمات البحث للمزارعين لمساعدتهم في تجويد الانتاج ومنافسة السوق المحلي والعالمي والاستفادة من ذلك في زيادة الدخل المادي وتغطية تكاليف الزراعة دون خسائر منوها الى ان المختبر الذي افتتح في مركز البحوث في منطقة رحمة سيساهم في توفير الجهد والمال للمزارعين من خلال تقديم النصح ونقل التكنولوجيا الحديثه للحد من هدر الأسمدة ومدخلات الإنتاج الزراعي وتحقيق قيمه مضافه على سلاسل الإنتاج الزراعي.

بدوره ثمن رئيس مجلس محافظة العقبة محمد الزوايده الدور الذي يقوم به المركز الوطني للبحوث الزراعية على مستوى المملكة مشيرا إلى أهمية افتتاح مثل هذا المختبر الذي سيساهم في خدمة المزارعين وتوفير البحث العلمي الدقيق للزراعات المروية في المنطقة لتعريف أصحاب المشاريع الزراعية بأهم التحديات التي تواجههم وتخطيها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالشأن الزراعي.

وأشاد المزارعون أبناء المنطقة بافتتاح المختبر الذي سيساعدهم في تجاوز المشكلات التي تعترضهم اثناء زراعة أراضيهم مستعرضين اهم المشاكل التي تواجههم من حراثة الارض وتهيئتها للزراعة وريها والاحتياجات التي تنقصهم.