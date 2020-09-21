افتتاح مختبر متخصص بالتعلم الإلكتروني في “الألمانية الأردنية”

عمان – افتتحت رئيس الجامعة الألمانية الأردنية الأستاذ الدكتورة منار فياض مختبر متخصص في مجال التعلم الالكتروني والذي يأتي ضمن فعاليات مشروع Jordan opportunity for virtual innovative teaching and learning (JOVITAL) المدعوم من الاتحاد الأوروبي والذي يهدف لتعزيز قدرات الجامعات الأردنية في مجال التعلم الإلكتروني. ويضم المختبر الذي سيستفيد منه طلبة كلية الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات وباقي طلبة الجامعة عدد من أجهزة التعلم الإلكتروني المتخصصة وأجهزة تصوير المحاضرات لتمكين أساتذة الجامعة من إعداد المساقات الالكترونية والمدمجة بأعلى المواصفات، بالإضافة لمجموعة من أجهزة الحاسوب الحديثة لتسهيل وصول الطلبة للمواد التعليمية الإلكترونية بطريقة سلسة وميسرة.

وأشارت الدكتورة فياض الى أن الجامعة تعمل مع عدد من الجامعات الأردنية والأوروبية الشريكة على تطوير قدراتها في مجال التعلم الالكتروني والمدمج من خلال تجهيزها بأحدث المعدات الخاصة بالتعلم عن بعد، وتطوير قدرات ومهارات أعضاء الهيئة التدريسية في هذا المجال، الأمر الذي مَكن الجامعة أن تتبوأ موقع الصدارة خلال تجربة التعلم عن بعد التي تم تطبيقها في الجامعات الأردنية خلال جائحة كورونا . كما بينت أن المشروع يمثل أحد الإنجازات المهمة ضمن جهود الجامعة لتجهيز جميع كلياتها بقاعات تدريس ذكية، تمكن الأساتذة من تدريس المساقات الالكترونية والمدمجة بشكل يحقق أعلى المواصفات العالمية، مبينة أن الجامعة تعمل على خطة لتفعيل آليات التعليم المدمج في مختلف البرامج الأكاديمية التي تطرحها بالإضافة لاستحداث برامج أكاديمية الكترونية تستقطب الطلبة من داخل وخارج المملكة.

من جهته أشار رئيس لجنة التعليم الإلكتروني بالجامعة ومنسق المشروع الدكتور محمد داود أن الجامعة تعمل حاليا على استحداث مركز متخصص لتدريب أساتذة الجامعة بأحدث أساليب التعلم الإلكتروني وذلك ضمن خطتها لتفعيل التعلم الأكاديمي المدمج الذي يجمع بين الأسلوب الوجاهي التقليدي لتدريس المساقات الأكاديمية وطرق التعلم الإلكتروني التي تعزز فهم الطالب للمادة الأكاديمية وتمكنه من التفاعل مع محتوى المساقات خارج الغرفة الصفية. وأضاف ان الجامعة تعمل على زيادة التعاون مع شبكة الجامعات الأوروبية والألمانية الشريكة للاستفادة من الخبرات الرائدة لهذه الجامعات في استخدام أساليب التعلم الإلكتروني والمدمج وتطوير منهجية التعليم الأكاديمي التطبيقي الذي يهدف لإكساب الطلبة المهارات العلمية والعملية التي تلبي حاجات سوق العمل.