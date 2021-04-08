افتتاح مركز اتصال زين لخدمات الزبائن في جرش

جرش- بالتزامن مع احتفالات المملكة بالمئوية الأولى لتأسيس الدولة الأردنية؛ افتتح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، اليوم الخميس مشروع مركز اتصال زين لخدمات الزبائن في محافظة جرش، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالوكالة مروان الرفاعي، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس زياد عبيدات، ومحافظ جرش الدكتور فراس أبو قاعود.

وجاء إنشاء هذا المركز بموجب الاتفاقية المبرمة ما بين الحكومة ممثلة بوزارتي التخطيط والتعاون الدولي والعمل ومؤسسة التدريب المهني وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية، وشركة زين الأردن، في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير فرص العمل للأردنيين ولمواجهة تداعيات الجائحة المستجدة على الاقتصاد الوطني، وضمن المسؤولية الاجتماعية لشركة زين الأردن تجاه المجتمع المحلي، حيث يأتي هذا المشروع بهدف دعم المجتمعات المحلية وتمكين الشباب في المحافظات من اكتساب الخبرات والمشاركة في تطوير مجتمعاتهم، وتحفيز الشركات الأخرى للاستثمار في المحافظات والاستفادة من مزاياها، بالإضافة إلى نشر الوعي لدى المجتمعات المحلية حول تقنيات ومبادئ خدمة الزبائن.

وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة على أهمية دور القطاع الخاص في إقامة المشاريع الإنتاجية والاستثمارية المختلفة المنتجة للدخل والموفرة لفرص العمل التي تهدف الى زيادة التشغيل وخفض معدلات. البطالة والفقر لدى فئة الشباب في المحافظات مثمنا دور شركة زين في عملية التنمية الاجتماعية وتمكين الشباب من خلال توفير فرص العمل والتدريب للشباب في المحافظات داعيا لنقل تلك التجربة لبقية محافظات المملكة.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم عن فخر شركة زين بهذا المشروع الذي يتزامن افتتاحه مع الاحتفال بمئوية الدولة الأردنية، هذه المناسبة التي تبعث في النفوس مشاعر الفخر والاعتزاز، وتحفّز للمزيد من العمل والبذل والبناء لمراكمة الإنجازات ولخدمة الأردن والأردنيين في مختلف المجالات.

وقال الجاسم بأن هذا المشروع كان نتاجاً للتعاون المثمر ما بين الشركة والحكومة لخدمة المجتمع المحلي والمساهمة في تنمية المحافظات عبر مشاريع حيوية توفر فرص العمل للشباب في محافظاتهم، وتسهم في تطوير منظومة الأعمال في المحافظات من خلال مواكبتها لتقنيات العمل الحديثة، حيث سيقدم المركز خدمات الدعم الفني والتقني والإجابة على استفسارات مشتركي زين على مدار الساعة، مما سيوفر تجربة مميزة للعاملين فيه لتطوير مهاراتهم وخبراتهم في هذا المجال.

وثمّن الجاسم دور الحكومة ممثلة بوزارتي العمل والتخطيط ومؤسسة التدريب المهني وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، على هذا التعاون الذي يعد مثالاً للشراكة الفاعلة ما بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً عزم شركة زين على مواصلة دورها في خدمة المجتمع من خلال برامجها ومبادراتها المستدامة التي تغطي كافة القطاعات الحيوية ويستفيد منها معظم فئات المجتمع، مشيراً إلى أن مراكز زين للاتصال في المحافظات تعد أحد المشاريع التي تدعم الشركة من خلالها الشباب، إضافة إلى مراكز التدريب على صيانة الأجهزة الخلوية والتدريب على تكنولوجيا الألياف الضوئية (الفايبر)، والعديد من المبادرات البرامج والمشاريع الأخرى التي تعود بالفائدة على الفرد والمجتمع.

من جانبه، قال أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالوكالة مروان الرفاعي أن هذا المشروع يهدف الى دعم المجتمع المحلي في محافظة جرش ويركز على تدريب وتوظيف أبناء المنطقة ودعم المجتمع المحلي حيث يوفر المشروع 13 فرصة عمل جديدة للشباب في المحافظة.

كما يأتي تمويل ودعم الوزارة لهذا المشروع ضمن النهج الحكومي في إيجاد مبادرات تنموية ريادية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بضرورة تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين ودعم القطاعات والانشطة الاقتصادية من خلال إقامة المشاريع الإنتاجية والاستثمارية المختلفة الموفرة للدخل وفرص العمل، واستكمالا للنهج الحكومي في الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص بهدف زيادة التشغيل والمساهمة في خفض معدلات البطالة والفقر لدى فئة الشباب في المحافظات.

وقال مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس زياد عبيدات ان هذا المشروع يأتي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بشركة زين الأردن خاصة وانه سيوفر فرص عمل حقيقية لأبناء محافظة جرش من كلا الجنسين، ونحن في المؤسسة شركاء من خلال وجود هذا المركز ( (call centerفي معهد تدريب مهني جرش بالاضافة الى المراكز الـ (4) التي تم تاسيسها سابقاً في عدد من المحافظات بالتعاون مع المؤسسة ونتطلع الى فتح مراكز اتصال جديدة حسب الاتفاقية الموقعة في المحافظات الأخرى قريباً.

وكانت قد وُقِّعَت في العام 2018 اتفاقية خماسية بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة العمل، وشركة زين، ومؤسسة التدريب المهني وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، لإنشاء 4 مراكز اتصال جديدة، ويعد هذا المركز الثالث من أصل 4 مراكز تتضمنها الاتفاقية، حيث تم افتتاح المركز الأول في منطقة دير علا بمحافظة البلقاء، والمركز الثاني في محافظة معان، إضافة إلى مركز جديد سيتم افتتاحه في محافظة عجلون.