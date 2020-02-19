افتتاح مركز اتصال زين لخدمات الزبائن في ديرعلا بتمويل من “التخطيط”

ديرعلا- افتتح وزير التخطيط والتعاون الدولي، د. وسام الربضي، اليوم الأربعاء، مشروع مركز اتصال زين لخدمات الزبائن في دير علا، بتمويل من وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية، ضمن النهج الحكومي في الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص بهدف زيادة التشغيل وخفض معدلات البطالة والفقر لدى فئة الشباب في المحافظات.

وحضر الافتتاح مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس زياد عبيدات، والرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم.

ويهدف المشروع الى دعم المجتمع المحلي من خلال توفير فرص جديدة للشباب الأردني في منطقة ديرعلا، حيث عمل المشروع على توفير (13) فرصة عمل جديدة.

ويأتي تمويل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمشروع مراكز اتصال زين لخدمات الزبائن في المحافظات؛ ضمن إطار التوجيهات الملكية السامية بضرورة تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال إقامة المشاريع الإنتاجية والاستثمارية المختلفة المنتجة للدخل والموفرة لفرص العمل، واستكمالا للنهج الحكومي في الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص بهدف زيادة التشغيل وخفض معدات البطالة والفقر لدى فئة الشباب في المحافظات ودعم المجتمع المحلي من خلال توفير فرص جديدة للشباب الأردني في المحافظات، حيث سيعمل المشروع على توفير (52) فرصة عمل جديدة.

وجرى في عام 2018 توقيع اتفاقية خماسية بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية، ووزارة العمل، والشركة الأردنية للهواتف المتنقلة “زين”، ومؤسسة التدريب المهني هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، حيث سيتم تنفيذ المشروع خلال خمسة أعوام.

من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم عن فخر شركة زين بهذه الخطوة التي تأتي استكمالاً لمبادرة مراكز الاتصال التي بدأتها الشركة من محافظة الطفيلة في العام 2013، حيث قامت بتأسيس أول مركز اتصال خارج مبنى الشركة وفي المحافظات، حيث تهدف زين إلى المساهمة في عملية التنمية الشمولية في المحافظات وخلق المزيد من فرص العمل وتعميم مشاريعها لتشمل كافة أنحاء المملكة.

وأضاف الجاسم أن تعاون زين مع الحكومة ممثلة بوزارتي العمل والتخطيط والتعاون الدولي في هذا المشروع، جاء بهدف توحيد الجهود الرامية إلى تنمية وتطوير محافظات المملكة ودعم الشباب بمختلف السبل، مما يعمل على تمكينهم وزيادة فرصهم، الأمر الذي يعد تطبيقاً فعلياً للتشاركية الفاعلة ما بين القطاعين العام والخاص.

ويعد هذا المركز الأول من أصل 4 مراكز سيتم افتتاحها في محافظات معان وجرش وعجلون والبلقاء، بموجب الاتفاقية المبرمة في العام 2018 ما بين شركة زين والحكومة ممثلة بوزارتي العمل والتخطيط والتعاون الدولي، بهدف دعم المجتمعات المحلية وتمكين الشباب في المحافظات من اكتساب الخبرات والمشاركة في تطوير مجتمعاتهم، وتحفيز الشركات الأخرى للاستثمار في المحافظات والاستفادة من مزاياها، بالإضافة إلى نشر الوعي لدى المجتمعات المحلية حول تقنيات ومبادئ خدمة الزبائن.

وسيقدم المركز خدمات الدعم الفني والتقني والإجابة على استفسارات مشتركي زين على مدار الساعة، مما سيوفر تجربة مميزة للعاملين فيه لتطوير مهاراتهم وخبراتهم في هذا المجال.

يذكر بأن شركة زين بصدد افتتاح المركز الثاني في محافظة معان خلال الفترة المقبلة، يتبعه مركزي جرش وعجلون.