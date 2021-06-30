افتتاح مركز الأمن السيبراني بجامعة عمان الأهلية بالتعاون مع شركة أمنية و Fortinet

عمان – افتتح رئيس هيئة المديرين بجامعة عمان الأهلية الدكتور ماهر الحوراني مركز الجامعة للأمن السيبراني بالشراكة مع شركة أمنية وشركة Fortinet العالمية.

وقال الحوراني: إن مركز الأمن السيبراني هو نتاج دراسة استمرت سنوات مضت لتأسيس هذا المركز، مضيفا أنه منذ تأسيس تخصص أمن الشبكات والمعلومات لمرحلة البكالوريوس في الجامعة اخذنا نفكر كيف نطور بربط المسار الأكاديمي بالمسار العملي، لأن المستقبل هو للأمن السيبراني، حيث أن العالم بحاجة إلى حوالي مليوني وظيفة بهذا المجال؛ فكان لابد من تطوير انفسنا وطلابنا وتزويدهم بالمهارات الفنية بهذا المجال فكانت الفكرة أن نؤسس مركز الأمن السيبراني بالشراكة مع أكاديمية أمنية للأمن السيبراني وشركات عالمية ووطنية، حيث اثمرت هذه الشراكات عن تأسيس المركز الذي سيتدرب به الطلاب ويتم منحهم شهادات عالمية ، إضافة إلى شهادات جامعة عمان الأهلية التي تؤهلهم للعمل في أي دولة بالعالم، ومؤخرا تم استحداث درجة الماجستير في الأمن السيبراني وسنستمر في مواكبة التطورات بهذا المجال.

من جهته قال رئيس الجامعة الدكتور ساري حمدان أن أمن المعلومات أصبح حاجة ماسة في كل القطاعات سواء الحكومية أو القطاع الخاص وبالتالي منح هذا المركز شهادات أكاديمية للطلاب هو خطوة بالاتجاه الصحيح، حيث أن الهدف الأساسي للجامعة هو تحسين المنتج لسوق العمل ليكون للطالب دور مهم، ولكل من يريد الجاهزية لسوق العمل.

وبين المهندس صلاح العيسوي المدير الاقليمي لشركة Fortinet لمنطقة الشرق العربي والعراق ان Fortinet تتمتع بقيمة وحصة سوقية كبيرة عالميا في المنطقة والأردن، مشيرا الى ان سوق الأردن من الاسواق الواعدة ليس تجاريا فحسب بل بالأيدي العاملة وأحد المسؤوليات المجتمعية لشركة Fortinet انشاء الإكاديميات بالجامعات والمؤسسات غير الربحية، لافتا إلى أن ما يميز هذه الأكاديمية عن الأكاديميات الأخرى ليس فقط تزويد القيمة التعليمية للمدرسين والطلاب بل رعاية الشهادة العملية حتى يخرج الطالب مدرب ومؤهل لسوق العمل.

ومن جانبه أعرب المهندس زياد شطارة الرئيس التنفيذي لشركة أمنية عن فخرِه واعتزازه بالشراكة مع جامعة عمان الأهلية وشركة Fortinet مشيراً لأهمية هذه المبادرة الوطنية والهامة لدعم شباب الوطن وتأهيلهم لسوق العمل بمجال الأمن السيبراني وخدمات الأمن المدارة، موضحا أن عقد الدورات التدريبية لطلبة الجامعة في هذا المركز يأتي في إطار تنمية وتطوير خبراتهم وقدراتهم، ويساعد على رفد سوق العمل الأردني بالخبرات المؤهلة والكفؤة في التخصصات التي فرضت نفسها بشدة على السوق المحلي والعالمي.

من جهته بين مساعد رئيس الجامعة الدكتور انس السعود ان المركز انشئ في السنة الحالية بالشراكة مع شركتي أمنية Fortinet العالمية بهدف ربط القطاع الخاص مع القطاع الحكومي والأكاديمي وتأهيل الطلبة للتعامل مع تهديدات الأمن السيبراني، مؤكدا انه تم ابتعاث مجموعة من الطلبة لاستكمال الدراسات العليا بهذا المجال لأن هذه التخصصات بحاجة إلى تأهيل كوادر قادرة مع التعامل مع الأمن السيبراني لاسيما أنه علم حديث وعليه طلب كبير عالميا ومحليا.