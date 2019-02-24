افتتاح مركز التخزين اللوجستي ومركز التدريب لـ”نقولا نصار وأولاده”



عمان– وسط حشد واسع من الحضور، تم يوم الثلاثاء الماضي، افتتاح مركز التخزين اللوجستي ومركز التدريب والتطوير لشركة نقولا نصار وأولاده في منطقة القسطل/ عمان.

وقد جاء هذا الافتتاح تزامنا مع الذكرى الخامسة والخمسين للشراكة التاريخية بين نصار وشركة دانفوس العالمية وبحضور رئيس شركة دانفوس “جورجن فيشر” والوفد المرافق له من الشركة تكريما للمؤسس السيد نقولا نصار.

وخلال الحفل، تم تسليم نقولا نصار درعاً تكريمية من شركة دانفوس للجهود التي تبذلها شركة نصار في الأردن والمنطقة.

وخلال كلمة الافتتاح، عبر مشيل نصار عن شكره وتقديره لكل من أسهم بنجاح هذا المشروع ولجميع الشركاء من القطاعات الصناعية والتجارية والهندسية والمصرفية في الأردن وخارجه، خاصا بالذكر ممثلي السفارتين العراقية والدنماركية.

كما أعرب نصار، خلال كلمته، عن فخرة بالنجاح الذي حققته الشركة خلال العقود السابقة ومنذ تأسيسها العام 1952 وقدرتها على التطور مع تسارع وتيرة الثورة الرقمية الرابعة، ومساهمة الشركة الإيجابية في تطوير العديد من القطاعات الصناعية والتجارية في الأردن.

وفي ختام الحفل، كرم رائد نصار مجموعة من الشركاء في الأردن والعراق الذين أتوا خصيصا لهذه المناسبة وكان لهم دور في دعم الاقتصاد الوطني الذي يدل على قدرة السوق الأردني على استيعاب الاستثمارات المختلفة.