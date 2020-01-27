افتتاح مركز تدريب الانعاش على الإصابات المتقدمة في مستشفى الاستقلال

عمان -تحت رعاية الدكتور نايف الفايز / رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من مدير عام شركة البلاد احمد الاحمد وأعضاء مجلس الإدارة ومدير مستشفى الاستقلال بالانابة تم توقيع اتفاقية افتتاح مركز تدريب على انعاش الإصابات المتقدمة والمعتمد من جمعية الجراحين الأميركية ATLS Center

حضر الحفل العديد من الاستشاريين والاخصائيين من مختلف الاختصاصات والعديد من مدراء ورؤساء الأقسام الطبية بالمستشفى وبعض الضيوف

افتتح الحفل بالسلام الملكي ثم تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم

تلا ذلك كلمة لمدير عام الشركة احمد الاحمد تضمنت ترحيبا بالحضور وابراز أهم إنجارات مستشفى الاستقلال وبعض من خططه المستقبلية

ثم كان هناك شرح موجز من قبل رئيس فرع الأردن لدورة انعاش الإصابات المتقدمة / كلية الجراحين الأميركية الدكتور محمود العودات عن آلية التعامل الصحيح مع الإصابات والحوادث وأهمية توعية المجتمع كافة بضرورة اتباع الارشادات الصحيحة للتعامل مع الإصابات والحوادث وذكر بأن أول دورة سيتم عقدها بمركز مستشفى الاستقلال ستكون لوفد من تركيا ابتداء من يوم الأحد المقبل ولمدة ثلاثة أيام.

ثم ألقى راعي الحفل الدكتور نايف الفايز كلمة ترحيبية بالحضور وأشاد بإنجازات مستشفى الاستقلال الكبيرة والتي تنم عن إدارة فذة لهذا المستشفى

ثم تلا ذلك توقيع اتفاقية افتتاح مركز التدريب الخاص بالإصابات المتقدمة بين المدير العام والدكتور محمود العودات وتم تسليم الدروع التكريمية وقام الحضور بزيارة لمركز التدريب وافتتاحه رسميا ونوه الدكتور العودات إلى أن المتدربين يقومون بمحاكاة الواقع من خلال عرض سيناريوهات حقيقية أمامهم ومتابعة مدى تفاعلهم معها.