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افتتاح مركز جلدية طبي تجميلي الأحدث من نوعه في عمّان

منذ 35 دقيقة

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تم افتتاح “الشامي ديرما” مركز جلدية طبي وتجميلي غير جراحي في عمّان في منطقة السابع بجانب الشامي للعيون الذي يقدم أحدث الخدمات في مجال العناية بالجلد و البشرة للسيدات و الرجال.
يضم المركز طاقماً من أطباء الجلدية وخبراء التغذية ممن يقدمون أعلى مستويات الطب و الخدمات التجميلية الغير جراحية باستخدام أحدث و أفضل الأجهزة العالمية الموافق عليها من ادارة الغذاء والدواء .FDA
من أهم هذه الأجهزة Cool Sculpting , Eximia , Ultherapy , Caci , EPicare laser hair removal, Hydrafacial
وحدات الشامي الديرما:
– طب الجلدية
– الصحة و الغذاء
– العناية بالجسم و التنحيف
– العلاج ضد الشيخوخة
– العناية ببشرة الوجه

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