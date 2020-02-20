افتتاح مركز جلدية طبي تجميلي الأحدث من نوعه في عمّان

تم افتتاح “الشامي ديرما” مركز جلدية طبي وتجميلي غير جراحي في عمّان في منطقة السابع بجانب الشامي للعيون الذي يقدم أحدث الخدمات في مجال العناية بالجلد و البشرة للسيدات و الرجال.

يضم المركز طاقماً من أطباء الجلدية وخبراء التغذية ممن يقدمون أعلى مستويات الطب و الخدمات التجميلية الغير جراحية باستخدام أحدث و أفضل الأجهزة العالمية الموافق عليها من ادارة الغذاء والدواء .FDA

من أهم هذه الأجهزة Cool Sculpting , Eximia , Ultherapy , Caci , EPicare laser hair removal, Hydrafacial

وحدات الشامي الديرما:

– طب الجلدية

– الصحة و الغذاء

– العناية بالجسم و التنحيف

– العلاج ضد الشيخوخة

– العناية ببشرة الوجه