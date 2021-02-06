افتتاح مركز صحي النصر الشامل

عمان- افتتح وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات اليوم السبت مركز صحي النصر الشامل في عمان بعد ان تم إغلاقه من أجل اعمال الصيانة والتحديث.

وقال عبيدات ان المراكز الصحية تعمل لخدمة المواطن الاردني ولمصلحته وصحته. وبين خلال جولة في المركز ان الوزارة ستعمل على تطوير المركز ورفده بأجهزة متطورة وحديثة لخدمة المنطقة. من جهته قال رئيس مركز النصر الشامل الدكتور عامر طلب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان المركز تم إغلاقه عام 2107، لإعادة تأهيله وتوسعته بالاضافة لبناء طابق ثان لخدمة ابناء المنطقة والمناطق المحيطة َالتي يقدر عددهم بحوالي 500 الف نسمة.

وبين ان المركز تم تفعيله وإضافة اجهزة متطورة الى المختبرات وغرفة إسعاف وطوارئ وعيادة أمراض مزمنة وقسم للأشعة.- (بترا- غسان ابزاخ )