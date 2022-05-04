افتتاح مستشفى الرويشد الجديد بشكل رسمي قريبا

زار وزير الصحة الدكتور فراس الهواري مستشفى الرويشد الحكومي اليوم الأربعاء، للاطلاع على سير العمل وواقع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في المستشفى في ثالث أيام عيد الفطر السعيد.

وتفقد الهواري خلال الزيارة التي رافقه فيها الأمين العام للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة إلهام خريسات ومدير إدارة الشؤون الفنية للمستشفيات الدكتور عماد أبو يقين، الأقسام المختلفة للمستشفى، خصوصا أقسام الطوارئ، والعمليات، والعناية المركزة، وتحدث مع الكوادر الطبية والتمريضية والفنية المناوبة خلال عطلة العيد.

والتقى مدير مستشفى الرويشد الدكتور خالد الناجي ومساعد متصرف الرويشد عبد المجيد الحراحشة، وجال في المستشفى الجديد والذي من المتوقع افتتاحه بشكل رسمي في وقت قريب.

وأشاد الهواري بكافة الكوادر الطبية والفنية والإدارية العاملة في المستشفى وهنأهم بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وأشار إلى أنّ الزيارات الميدانية لمراكز تقديم الخدمات الصحية تساعد على تحديد واقع الحال بشكل أوضح وأدق، وبالتالي تقييم هذا الواقع بشكل سليم، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب الذي يخدم المؤسسة الصحية والمراجع معاً.

وكان الهواري قد نفذ عددا من الزيارات الميدانية خلال عطلة العيد لمستشفيات (الشونة الجنوبية وأبي عبيدة والأميرة إيمان (معدي) والأميرة راية بنت الحسين والرمثا الحكومي ومعاذ بن جبل) تفقد خلالها واقع سير العمل وواقع تقديم الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين في أيام العطلة.