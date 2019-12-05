افتتاح مشاريع مياه عين الباشا وديرعلا بقيمة 32.6 مليون دولار بتمويل من اليابان

عمان – الغد – افتتح وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود بحضور السفير الياباني لدى الاردن هيديناو ياناغي مشروع اعادة تأهيل وتوسعة شبكات المياه في مناطق من محافظة البلقاء المرحلة الاولى والثانية والممولة بمنحة من الحكومة اليابانية بقيمة (32.6) مليون دولار.

وبين المهندس ابو السعود ان المشروع الذي مولته الحكومة اليابانية من خلال وكالة جايكا بمنحة لخدمة مناطق في محافظة البلقاء في كل من عين الباشا ودير علا ومعدي سيعمل على تعزيز امدادات التزويد المائي وتحسين كميات المياه للمواطنين في معظم مناطق عين الباشا ودير علا والتي تتزود بكميات مياه من محطة مياه زي التي انشئت قبل (35) عاما.

وعبر المهندس ابو السعود عن حرص الحكومة الدائم على ايجاد كافة الحلول لكافة المشكلات في كافة المناطق وبالاخص المناطق البعيدة عن مراكز المدن والتي تعاني اوضاعا استثنائية بسبب التحديات واللجوء اليها مما حمل اهالي المناطق اعباء كبيرة.

وأكد على ان ادارة القطاع تعمل بكل جهودها لتحسين نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين بالتعاون مع الدول المانحة مثل اليابان داعيا جميع المواطنين الى ان يكونوا داعمين للجهود المتواصلة للوزارة/ سلطة المياه في حماية مقدرات المياه والمحافظة عليها مما سيعمل على سرعة الاستجابة لتطلعات ومطالب المواطنين وتلبيتها بكل فاعلية وتامينهم بالاحتياجات المائية بعدالة.

من ناحيته، اوضح السفير الياباني أن حكومة اليابان تدعم قطاع المياه في الأردن منذ فترة طويلة وبشكل مستمر. وأن هذا المشروع هو مثال على هذا التعاون الطويل الأمد بين الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) سلطة المياه الأردنية حيث يبلغ إجمالي المساعدات اليابانية في قطاع المياه حتى هذا اليوم حوالي 250 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك مشروع تحسين وتوسيع شبكات إمدادات المياه في شمال/وسط وادي الأردن، في إربد وفي البلقاء الذي تم انتهائه في عام 2008.

وآمل أن يعمل نظام المياه المقدم من خلال هذا المشروع على تحسين خدمات التزويد بالمياه للمواطنين في محافظة البلقاء، وبالتالي المساهمة في زيادة فرص الحصول على المياه النظيفة والاستقرار الاجتماعي في الأردن “.

وتتضمن تفاصيل المشروع: عين الباشا بقيمة (12.6) مليون دولار وتشمل تنفيذ خطوط ناقلة رئيسية بطول (10,3) كم وخطوط دكتايل بأقطار (150-200-250-300 ملم ) مع تنفيذ شبكات مياه فرعية بأقطار مختلفة ايضا وبطول (5كم ) اضافة الى تنفيذ خزانات عدد (2) خزان ابو نصير (1) بسعة (900م3) الذي سيزود مناطق صافوط العلوية والسفلية وخزان ابو نصير (2) بسعة (1100م3) لتزويد مناطق ابو نصير العلوية والسفلية وابو حامد وموبص وسيتم كذلك ربط خزان البقعة على الخط الناقل الرئيسي لتزويد اجزاء من مخيم البقعة بكميات مياه اضافية تصل الى نحو(2000م3) بما يحقق الخدمة وفق افضل المستويات للمواطنين في هذه التجمعات السكانية المكتظة .

وفي مناطق ديرعلا شملت اعمال المشروع بقيمة (20) مليون دولار بناء خزان رئيسي وفرعي وتنفيذ شبكات رئيسية وفرعية منها الخزان الرئيسي في معدي بسعة (3300) م3 اضافة الى اعمال انشاء محطة ضخ مياه جديدة في نفس المنطقة حيث تركيب مضخات موفرة للطاقة لتعزيز التزويد المائي خلال الصيف القادم في مناطق دير علا ومعدي ومثلث العارضة ومسيرات فنوش وظهرة الرمل والطوال الشمالي والطوال الجنوبي والمناطق المحيطة بها .

وحضر حفل الافتتاح امين عام سلطة وادي الاردن علي الكوز والمساعد للسدود هشام الحيصة ومساعد الامين العام لشؤون المياه سماهر الاخرس ومحافظ البلقاء نايف الهدايات والسكرتير الثاني بالسفارة تاكفومي ايري والمديرة التمثيلية لمكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) تشي مياهارا ناتسكو فوجي ومديرة البرنامج في دير علا ومعدي سهى باكير والنائب مصطفى ياغي والنائب فضية الديات ورؤساء بلديات معدي الجديدة فندي اليافجين وبلدية دير علا الجديدة مصطفى الشيخ ومتصرف اللواء د. علي العمواس ووعدد من الوجهاء واعضاء اللامركزية ورئيس لجنة شؤون مخيم البقعة ومدير ادارة مياه محافظة البلقاء م. محمد العمايرة وكبار مسؤولي قطاع المياه

وتحدث عدد من رؤساء البلديات وممثلي المجتمع المحلي مثمنين الجهود التي تبذلها وزارة المياه والري وكذلك عن تقديرهم للدعم الياباني والتعاون الياباني الاردني.