افتتاح مشروع تغذية محطة العلوم البحرية بالطاقة الشمسية في العقبة

العقبة- الغد- افتتح رئيس الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور عبد الكريم القضاة اليوم بحضور رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت ومحافظ العقبة محمد الرفايعة، مشروع تغذية محطة العلوم البحرية التابعة لها في العقبة بالطاقة الشمسية، بقدرة إنتاج تصل إلى 180 كيلو واط؛ لتغطي كامل احتياج المحطة من الكهرباء.

وبتشغيل المشروع الذي نفذته شركة قعوار للطاقة بكلفة 105 اّلاف دينار، بإشراف الدائرة الفنية في الجامعة الأردنية/العقبة، ستصبح الفاتورة السنوية للكهرباء صفر بدلا من 100 ألف دينار كانت تدفعها الجامعة سنوياً.

وقال القضاة إن تشغيل هذا المشروع اليوم يشكل خطوة هامة في مسيرة الجامعة الأردنية ومحطة العلوم البحرية على خليج العقبة؛ لدوره في توفير فاتورة الطاقة والتي ستصبح مع تشغيل المحطة صفرا، ما ينعكس إيجابيا على المحطة مستقبلاً، كما إنه سيوفر لها وفرة مالية تتيح لها استثمارها في جوانب أخرى.

وأضاف أن الجامعة الأردنية وبهدف ترشيد الإنفاق اتجهت عموما إلى تنفيذ أعمال مشروعات الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية في عمان وفي فرعها بمدينة العقبة ما يوفر احتياجاتها من الطاقة الكهربائية باستخدام الألواح الكهروضوئية، لا سيما في مدينة العقبة التي تتمتع بأجواء صيفية طيلة أيام السنة.

ووجه الدكتور القضاة الشكر إلى سلطة المنطقة الاقتصادية الخاصة ممثلة برئيسها على التعاون الكبير والدعم الموصول لمسيرة فرع الجامعة في العقبة مشيرا إلى بدايات تأسيس الفرع عام 2009 حيث بادرت السلطة ترجمةً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بتخصيص أراضٍ وتقديم كل أوجه الدعم من أجل تحقيق الحلم الملكي بقيام جامعة عريقة لأبناء الوطن في ثغر الأردن الباسم.

كما وجه الشكر إلى جميع الجهات الداعمة في محافظة العقبة والأجهزة الأمنية والعسكرية وإلى شركة واحة أيلة لمساندتها للفرع والأخذ بيده باعتباره أحد ركائز بيئة الاستثمار في المنطقة الخاصة التي نراها اليوم قوة اقتصادية نفخر بها ومحركا تنمويا وطنيا رافعا بفضل الرعاية الملكية السامية والقائمين عليها.

وبين الدكتور القضاة أن محطة العلوم البحرية تعد مركزا بحثيا هاما تعمل على حماية البيئة البحرية في خليج العقبة وضمان عدم الإساءة إلى التنوع الحيوي الفريد الذي يتميز به الخليج لا سيما الحيد المرجان بالإضافة إلى أنها تشكل معلما سياحيا هاما من خلال معرض الأحياء البحرية الموجود فيها والذي يفتح أبوابه للسياح والزوار للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات البحرية التي تعيش في الخليج.

وزاد القضاة أن مشاريع الطاقة الشمسية تأتي ضمن استراتيجية الجامعة الرامية لجعلها جامعة صديقة للبيئة، من خلال تنويع مصادر الطاقة والاستفادة من الطاقة المتجددة دون مخاطر بيئية مستقبلية، حيث تشكل هذه المشاريع دعامة أساسية لتعزيز إدارة الموارد البشرية والمادية وترشيد النفقات.

وفي ختام الحفل الذي حضره عدد من مدراء الأجهزة والمؤسسات في المحافظة، قام رئيس الجامعة الأردنية فرع العقبة الدكتور رياض المناصرة ونيابة عن أسرة الجامعة بتكريم الدكتور القضاء والرئيس السابق للفرع نائب رئيس الجامعة الأردنية للتخطيط والتطوير والشؤون المالية الدكتور عامر سلمان وتقديم الدروع لهما.