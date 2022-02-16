افتتاح مصنع في الشوبك يوفر 200 فرصة عمل

افتتح وزير العمل نايف استيتية اليوم الأربعاء، فرعا إنتاجيا في لواء الشوبك، والذي يوفر 200 فرصة عمل لأبناء اللواء والمناطق المحيطة.

وأكد استيتية أن افتتاح المصنع يأتي استجابة لتوجبهات جلالة الملك عبد الله الثاني لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب الأردني في كافة ألوية ومحافظات المملكة.

وحضر الافتتاح مدير الإمداد والتجهيز في القوات المسلحة- الجيش العربي العميد علاء محمد شبيلات، ومدير عام شركة “الزي” المُشغل للمصنع قسطندي يغنم.

وأضاف استيتية أنه بتعليمات من رئيس الوزراء بشر الخصاونة تعمل وزارة العمل بشراكة استراتيجية مع القوات المسلحة- الجيش العربي بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى للعمل كمنظومة واحدة لتذليل كافة التحديات لتوفير فرص عمل دائمة للشباب الأردني في كافة المحافظات.

وأشار إلى أن الفرع الإنتاجي الذي تم افتتاحه اليوم ضمن 32 فرعا إنتاجيا منتشرة في كافة ألوية ومحافظات المملكة بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني وبشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وهذه الفروع تشغل حاليا 8600 عامل وعاملة من الأردنيين.

وحث استيتية العاملات في الفرع الإنتاجي بالشوبك على ضرورة الالتزام بالعمل وبتعليمات المصنع، ليتمكن المستثمر من الإنتاج والاستمرارية بالعمل بشكل دائم، وحتى يصبح التزامهن دافعا لباقي المستثمرين والصناعيين للاستثمار في المحافظات لزيادة أعداد المشتغلين الأردنيين من الذكور والإناث.

ولفت إلى أن وزارة العمل من خلال دورها كمنظم لسوق العمل تعمل على توفير فرص عمل للأردنيين بالشراكة مع القطاع الخاص.

من جهته أكد مدير الإمداد والتجهيز في القوات المسلحة “الجيش العربي” العميد علاء محمد شبيلات انه بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي يتم تنفيذ شراكة استراتيجية مع وزارة العمل للمساهمة في توفير فرص عمل للشباب من خلال مثل هذه الاستثمارات المحلية.

من جانبه قال مدير عام شركة الزي المستثمر الأردني المشغل للفرع الإنتاجي في لواء الشوبك قسطندي يغنم

إن نتائج تشغيل هذا الفرع الإنتاجي بدعم الدعم وشراكة مع وزارة العمل وصندوق الملك عبد الله للتنمية من خلال الشراكة الاستراتيجية مع القوات المسلحة الأردنية “الجيش العربي” لتشغيل المصنع ولتوفير 200‪ فرصة عمل لأبناء لواء الشوبك ولإنتاج الزي العسكري.

وأكد يغنم ان شركة “الزي” تتطلع إلى زيادة خطوط الإنتاج وزيادة فرص العمل للأردنيين خلال العامين القادمين.

النائب محمود الفرجات أشاد بجهود وزارة العمل وزيارة الوزير التي تأتي استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني التي تساهم بالتخفيف من البطالة في لوائي الشوبك ووادي موسى من خلال توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المنطقة، مشيرا إلى أن افتتاح المصنع في لواء الشوبك ساهم في توفير 200‪ فرصة عمل وهذا ثمرة التشاركية بين القطاعين العام والخاص.

النائب عائشة الحسنات أكدت أن زيارة وزير العمل تعتبر تنفيذ فعلي لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني في النزول للعمل الميداني للمسؤولين، خصوصا أن لواء وادي موسى يعاني من ارتفاع نسب البطالة وتأتي جهود وزارة العمل بالتشاركية مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، خصوصا في القطاع السياحي.

وبحث الوزير خلال جولته مع رئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات بحضور النائبين محمود الفرجات وعائشة الحسنات الفرصة المتاحة في الإقليم لتشغيل الشباب استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وتعليمات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، حيث استعرض الخطوط العريضة للبرنامج الوطني للتشغيل الذي سيستفيد منه الشباب الأردني من كافة المحافظات.

من جهته أبدى رئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات استعداد السلطة للتعاون مع وزارة العمل لاستقطاب استثمارات لتوفير فرص عمل في المنطقة.

وزار استيتية خلال جولته الميدانية كلية الشوبك الزراعية واستمع من عميدها الدكتور عودة مراد إلى التخصصات الزراعية التي تقدمها الكلية.

والتقى الوزير خلال جولته بأبناء المجتمع المحلي في لوائي الشوبك ووادي موسى، كما اجتمع بمجموعة من السيدات في عدد من المشاريع الصغيرة.