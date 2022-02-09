افتتاح معبر الدرة امام الركاب وحركة الشحن بين الاردن والسعودية

قال الناطق الإعلامي لوزارة النقل علي عضيبات في بيان اصدته الوزارة اليوم أن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة اعلنت عن افتتاح معبر الدرة الحدودي أمام حركة الركاب والشاحنات والبضائع بعد انتهاء اعمال الصيانة بالجانب السعودي .

وتوكد الوزارة في بيانها على ان المعبر جاهز حاليا لاستقبال جميع المسافرين والمستوردين والمصدرين وذلك ابتداء من اليوم الاربعاء وانه بإمكان الاردنيين والسعوديين التوجه الى المعبر .

وأضاف أن وزارة النقل الأردنية تنسق مع كافة الجهات العاملة على معبر الدرة لتقديم كافة التسهيلات للركاب والشاحنات التي تستخدم المعبر .

ودعت الوزارة الأخوة السائقين إلى توخي الحيطة والحذر من الطرقات والتقيد بقواعد الصحة والسلامة العامة.