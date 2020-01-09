افتتاح معرض الصناعات الإيرانية في عمان  

عمان- افتتح مساعد الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين المهندس عماد الطراونة اليوم الخميس، فعاليات معرض الصناعات التقليدية الإيرانية في دورته الخامسة على التوالي.

ويقام المعرض الذي يستمر عشرة ايام في قاعة عمان الكبرى في المدينة الرياضية، ويشارك فيه ما يقارب 35 شركة إيرانية وتنظمه شركة المروجون الدوليون للتسويق وتنظيم المعارض الأردنية(ابكو).

ويشتمل المعرض بحسب مدير عام شركة (ابكو) رائد أبو سعدة على الصناعات الإيرانية من السجاد اليدوي والمكسرات والحلويات والبهارات والصناعات اليدوية والتحف وغيرها من المنتجات التي تشتهر بها إيران.

يذكر ان المعرض الذي حضر افتتاحه القائم بالأعمال في السفارة الايرانية بعمان محمد صفائي، سيفتتح أبوابه امام الراغبين بالشراء من الشركات المشاركة، يوميا من العاشرة صباحا وحتى التاسعة ليلا، باستثناء يوم الجمعة من الثانية بعد الظهر وحتى العاشرة ليلا.