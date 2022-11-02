افتتاح معرض الفنان غازي انعـيم في جاليري رؤى 32

عمان-الغد- افتتح أول من أمس معرض لرئيس رابطة الفنانين التشكليين الأردنيين الأسبق الفنان غازي انعيم “غنيمات”، في جاليري “رؤى 32″، بعنوان “في انتظار فرس الغياب”، حضر المعرض لفيف من كبير الفنانين والشعراء والكتاب والأصدقاء ومتذوقي الفن التشكيلي وشخصيات من أهل العلم والثقافة.

والمعرض الذي يستمر لغاية 1-12-2022، اشتمل على “30”، عملاً فنياً بأحجام مختلفة نفذت بتقنية “الديجيتال”، وهذه التقنية التي تفرد بها الفنان انعيم تعكس طبيعته، وعالمه وقناعاته الفكرية ولا سيما أن انعيم أحد المهمومين بالوطن والقضايا الإنسانية.

وتلك التقنية التي وظفها انعيم في إنتاج لوحاته تسمح باستخدام العديد من الطرق لصالح اللوحة التي تنفذ من خلال استخدام الفأرة في عملية الرسم والتلوين، كما ساهمت خبرة انعيم في هذه التقنية بإظهار عناصر اللوحة في فضاءات لونية مغايرة للمألوف والسائد حيث تعكس أعمال الطبيعة الفرح والأمل لدى المتلقي.

ولم يقف انعيم عند ذلك حيث تضمنت أعماله العمارة والتطريز مستحضراً من خلالهما مفردات تراثية تعكس الهوية الثقافية، ومن خلالها حاول أن يربط المتلقي بتراثه وبكل ما هو أصيل.

وتضمنت أعماله العديد من التعويذات الشعبية مثل الكف والعين والخرزة الزرقاء من أجل رد الحسد.. وهي تمائم وتعويذات يضعها الإنسان فوق أبواب البيوت وتلبس في الرقبة لدى الصغار والكبار وتوضع في السيارات وذلك لاعتقادهم أنها ترد العين والحسد وتبطل سحر قوى الشر الخفية.. وتحصن حاملها منه.

ومن الرموز المستخدمة في أعمال انعيم، الطير الدال على الانطلاق والحرية، والحصان الدال على القوة والثورة، والهلال الدال على الفجر القادم والديك الذي يطلق صيحاته من أجل النفير.. وهذه الرموز وغيرها تتحرك بحرية داخل فضاء مفتوح.

كما يحتفي انعيم بالمرأة ، وهي تجسد حالة من التوافق والتناغم مع بقية عناصر اللوحة وكأن الفنان انعيم يحول الوقائع والمشاهد البصرية إلى حالة حلم مستمر وهذه الحالة تعكسها بقوة النساء الحالمات اللائي يعزفن موسيقاهن على الآلات المختلفة في جو من البهجة ممتدا إلى مالا نهاية، وهي حالة متواصلة من السعادة التي لا تنتهي.

ويقدم مجموعة من اللوحات في شكل أقرب للأيقونات ذلك من حيث شكل الوجه والجسد والألوان التي تشبه ألوان الأيقونات. ويظهر انعيم من خلال مجمل أعماله الفنية تمكنه من ناحية التقنية والأسلوبية في صياغة اللوحة ومعالجتها، ويعبر المنحى الجمالي عن فهمه الجيد لبرنامج الحاسوب في إعداد التصميم واللون لمنح اللوحة مادتها البصرية الحيوية.

ويذكر أن الفنان غازي انعيم ترأس رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين من العام 2008 إلى العام 2016، وهو نائب رئيس اتحاد التشكيليين العرب، وعضو رابطة الكتاب الأردنيين سبق وأن أسس مجلة التشكيلي العربي وترأس تحريرها وكذلك أسس وترأس تحرير مجلة براعم الوطن العربي وله سبع إصدارات نقدية في الفن التشكيلي.